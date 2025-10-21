Θλίψη στα Τρίκαλα: Εφυγε από τη ζωή Ηλίας Ευαγγέλου – Την Τετάρτη η κηδεία του

Θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα η είδηση του θανάτου του Ηλία Ευαγγέλου, σε ηλικία 93 ετών.

Με ουσιαστική και πολύχρονη προσφορά άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα κοινά της πόλης των Τρικάλων.

Ο Ηλίας Ευαγγέλου διατέλεσε επί χρόνια δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, από τους στενούς συνεργάτες του αείμνηστου δημάρχου Κώστα Παπαστεργίου.

Υπήρξε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων (ΕΠΣ Τρικάλων στα πρώτα της βήματα.

Ιστορικό στέλεχος της βιομηχανίας ΚΛΙΑΦΑ, από τη θέση του οικονομικού διευθυντή, συνέβαλε στην πορεία και την ανάπτυξης της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη 22 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω τα παιδιά του Δημήτριο Ευαγγέλου & Μαρία Καταβούτα, Μαρία Ευαγγέλου, Κων/νο Ευαγγέλου & Παρασκευή Παπαχρήστου, τα εγγόνια Στέφανο, Ηλία, Παρασκευή, Ελένη, Μαρία, αδέλφια και ανίψια.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 22 – 10 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .