Εφετείο Λάρισας: Στις 30 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τις ζημιές από τον “Ιανό”

Λόγω κωλύματος ενός εκ των κατηγορουμένων διακόπηκε για τις 30 Απριλίου, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για την υπόθεση του καταστροφικού κυκλώνα «Ιανός» τον Σεπτέμβριο του 2020.

Για το αδίκημα της πλημμύρας παραπέμπονται τέσσερις πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καρδίτσας, τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρδίτσας, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2024 ομόφωνα είχαν κριθεί ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, που τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

Στο ακροατήριο βρέθηκε και η μητέρα της 43χρονης φαρμακοποιού από το Μουζάκι που έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

