Ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε 38 δρόμους της πόλης στη διετία 2024 -25

Σε 38 δρόμους των Τρικάλων, σε μήκος περίπου 22 χιλιομέτρων, πραγματοποίησε ασφαλτοστρώσεις ο Δήμος Τρικκαίων τη διετία 2024-2025.

Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει σχετικά:

Το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων (από την εταιρεία «Χατζηγάκης Τεχνική») ανανέωσε την εικόνα της πόλης, σε πολλούς δρόμους της πόλης, στο κέντρο και περιφερειακά.

Η ασφαλτόστρωση γίνεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της ΔΕΥΑΤ για το νέο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη, ενώ υφίστανται και τα έργα ιδιωτικών εταιρειών τηλεφωνίας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.300.000 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ( «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU), καθώς και ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

Το επόμενο διάστημα και μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις ασφαλτοστρώσεις με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό.

Αναλυτικά οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι στη διετία:

2024

– Πυργετού

– Σμύρνης

– Καρδίτσης (από Αρριανού μέχρι κόμβο Αγ. Κωνσταντίνου)

– Φειδίου

– Αλοννήσου

– Λέσβου

– Αρριανού (δύο φάσεις, ολοκλήρωση το 2025)

– Ευριπίδου

– Σκύρου

– Αυλίδος

– Καρπάθου

– Κάσου

– Ασκληπιού (από Καποδιστρίου έως Συγγρού – ρεύμα προς Καποδιστρίου)

– Μακεδονίας

– Σωκράτους (από Κονδύλη έως Κολοκοτρώνη)

– Κονδύλη (από Σωκράτους μέχρι κεντρική πλατεία)

– Πλούτωνος (από Περραιβού μέχρι Μακεδονίας)

– 5ου Συντάγματος

– Αντιόχειας

– Σμύρνης

– Διογένους

– Λευκάδας

– Μαυροκορδάτου (από Νταή μέχρι Βούλγαρη)

– Πύλης (από σιδηροδρομική γραμμή μέχρι κοιμητήριο)

– Αγίου Κωνσταντίνου

– Κόμβος Νοσοκομείου

– Τζαβέλλα

– τμήμα οδού Ριζαριού (δύο φάσεις, ολοκλήρωση το 2025)

2025

– Οδός Πυθαγόρα

– δεξιά του παράδρομου της ε.ο. Τρικάλων- Ιωαννίνων

– Οδός Νταή

– Χαριλάου Τρικούπη

– Ματαραγκιώτου

– Επιγένη

– Μαβίλη

– Θεοδοσοπούλου

– Βύρωνος

– Κανάρη

– Μαυροκορδάτου.

