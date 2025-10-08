Ευρωπαϊκές πιέσεις για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς

Υπό στενή παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται εδώ και μήνες η κρίση που έχει προκληθεί λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, καθώς κρούσματα έχουν εντοπιστεί και σε άλλα δύο κράτη-μέλη του «μπλοκ», στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Όπως μάλιστα σημειώνει η αναταποκρίτρια της Καθημερινής στις Βρυξέλλες, πηγές από την Κομισιόν εκφράζουν, μάλιστα, την εκτίμηση ότι το μέτρο του lockdown στα αιγοπρόβατα θα έπρεπε να είχε ληφθεί εδώ και καιρό, ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση σχετικά με τα κρούσματα ευλογιάς στην Ελλάδα. Σχολιάζοντας το θέμα στην εφημερίδα ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι ενδεχόμενο τέτοιο μέτρο αποτελεί κατά βάση εθνική αρμοδιότητα. Η πιθανότητα, πάντως, να αποφασιστεί lockdown εξετάζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως έσχατη επιλογή για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων κρουσμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές από την Κομισιόν επισημαίνουν ότι το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ζώων στη χώρα μας. Το εν λόγω ζήτημα, όπως υπενθυμίζουν, είχε άλλωστε τεθεί και κατά τη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τον επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ολιβερ Βαρχέλι, πριν από περίπου δέκα ημέρες, στις Βρυξέλλες.

Τότε, ο Ούγγρος επίτροπος είχε δηλώσει ότι «η επιδημιολογική κατάσταση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα είναι ανησυχητική» και ότι συζήτησε τις προκλήσεις αντιμετώπισής της με τον Ελληνα υπουργό. Σε δημόσια ανάρτησή του, μάλιστα, είχε επιμείνει ότι «χρειάζεται να εφαρμοστεί μια εκστρατεία εμβολιασμού, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Από την ελληνική πλευρά, ωστόσο, ζητήθηκε στήριξη της Ε.Ε. ιδιαίτερα ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση της χρήσης των εν λόγω εμβολίων, καθώς καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα από όσες έχουν κρούσματα, όπως η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, δεν έχει προβεί σε αυτούς τους εμβολιασμούς.

Πηγές από την Κομισιόν ξεκαθάρισαν στην «Καθημερινή» ότι τα εμβόλια έχουν την έγκριση της Ε.Ε. και ότι έχει προταθεί στην Ελλάδα να της παρασχεθούν σχεδόν 400.000 εμβόλια, καθώς και χρηματοδοτική διευκόλυνση, εάν χρειαστούν περισσότερα. Ανέφεραν, παράλληλα, ότι οι επαφές των δύο πλευρών σε τεχνικό επίπεδο είναι διαρκείς, ενώ οι σχετικές συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν έχουν γίνει εδώ και καιρό, ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ταυτόχρονα, όμως, οι ίδιες πηγές αναγνωρίζουν ότι ο εμβολιασμός ενδεχομένως να οδηγήσει σε αρκετούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως της φέτας.

