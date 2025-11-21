Ευρεία σύσκεψη στην Αθήνα για το φράγμα Μεσοχώρας – Προχωρούν οι απαλλοτριώσεις

Κάτι φαίνεται να κινείται σχετικά με το φράγμα Μεσοχώρας.

Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο γραφείο του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Στ. Παπασταύρου, στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΝ και της ΔΕΗ έτσι ώστε να προχωρήσει η αναγκαστική απαλλοτρίωση περίπου 1.300 στρεμμάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσοχώρας και να ανοίξει ουσιαστικά ο δρόμος για την έμφραξη του υδροηλεκτρικού έργου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα, ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

