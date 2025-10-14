Ευλογιά: Η Θεσσαλία “πλημμύρισε” με παράνομα εμβόλια από Τουρκία και Αίγυπτο

Με εμβόλια από την Τουρκία και την Αίγυπτο έχει «πλημμύρισε» η Θεσσαλία λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ήδη δε έχει γίνει παρέμβαση του Αρείου Πάγου στην οποία ζητήθηκε και δρομολογήθηκε να ελεγχθούν οι καταγγελίες και τα στοιχεία για τους παράνομους εμβολιασμούς.

Ο Αθανάσιος Γελασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσημάτων Παραγωγικών Ζώων, μίλησε για την κατάσταση το πρωί της Δευτέρας 13/10 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA»: «Έχει υπάρξει ένα θέμα με τους εμβολιασμούς. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το νόσημα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Ο εμβολιασμός μπορεί κάποια στιγμή να προταθεί αλλά αυτό πρέπει να γίνει στοχευμένα. Θα θέλαμε να πούμε στους κτηνοτρόφους ότι η μη στοχευμένη αγορά εμβολίων από πηγές που δεν είναι αξιόπιστες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα».

«Είμαστε στη φάση της εκρίζωσης, ωστόσο πρέπει να γίνει μία εκτεταμένη επιδημιολογική διερεύνηση για να δούμε τον χωροχρόνο επιδημιολογικό χάρτη του νοσήματος. Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια, έχουμε εισαγωγή εμβολίων από χώρες της Ανατολής και της Αφρικής. Είναι παράνομη η εισαγωγή αυτή», υπογράμμισε.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από newsbeast.gr)