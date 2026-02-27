Επτά νέες αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων για ίδρυση παραρτημάτων στη χώρα μας

Δύο νέες και πέντε «παλιές» –είχαν κατατεθεί και πέρυσι αλλά «κόπηκαν»– αιτήσεις για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα έχουν κατατεθεί έως σήμερα στο υπουργείο Παιδείας, με στόχο τη λειτουργία του από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) οι δύο νέες αιτήσεις κατατέθηκαν από τα εξής ΑΕΙ:

Το Πανεπιστήμιο Roger Williams, με έδρα το Μπρίστολ στο Ρόουντ Αϊλαντ των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του Deree, The American University of Greece (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος). Θα είναι το πρώτο μη κρατικό ΑΕΙ στην Ελλάδα από αμερικανικό πανεπιστήμιο. Στην αίτηση προβλέπεται ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος θα αποτελείται από τρεις σχολές (α. Διοίκησης και Οικονομικών, β. Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και γ. Επιστημών και Τεχνολογίας). Οι τρεις σχολές θα προσφέρουν 24 προπτυχιακά και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην πρώτη φάση λειτουργίας του ιδρύματος.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με έτος ίδρυσης το 1875, είναι ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αμερικανική διαπίστευση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η ίδρυση του μη κρατικού ΑΕΙ δεν θα μεταβάλει τη δομή ή τη λειτουργία του Deree College, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα. Οι υπάρχοντες φοιτητές θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο πλαίσιο στο οποίο εισήχθησαν, ενώ τα τρέχοντα ακαδημαϊκά προγράμματα θα παραμείνουν ως έχουν. Το Deree, The American University of Greece θα δεχθεί μόνο πρωτοετείς φοιτητές, ξεκινώντας με μια νέα σειρά εισακτέων, κατόπιν αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ) υπέβαλε αίτηση για τη δημιουργία παραρτήματος με την ονομασία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Αθήνας Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (EUC Athens ΝΠΠΕ). Σύμφωνα με την αίτηση, το παράρτημα

στο ξεκίνημά του θα έχει τέσσερις σχολές: Ιατρική, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών και Νομική Σχολή. Το campus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προγραμματίζεται να δημιουργηθεί σε έκταση που θα υπερβαίνει τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή της Παλλήνης.

Να σημειωθεί ότι εάν η ΕΘΑΑΕ δώσει το πράσινο φως, το παράρτημα στην Αθήνα θα είναι το δεύτερο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς ήδη λειτουργεί παράρτημά του στη Φρανκφούρτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, επανήλθαν πέντε ξένα ΑΕΙ τα οποία είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι για να λειτουργήσουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, αλλά «κόπηκαν» στην αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Eτσι, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους. Πρόκειται για:

Το γαλλικό Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Institution d’ Etudes Francophones (IDEF).

Το Πανεπιστήμιο Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College.

Το London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College.

Το Πανεπιστήμιο West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA.

Το Πανεπιστήμιο του Essex σε συνεργασία με το Aegean College.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή)