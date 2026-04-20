Επιχειρηματίες και πολιτικοί στη συνέλευση των Επιμελητηρίων της χώρας που θα γίνει στην Καρδίτσα

Ως μια ενδιαφέρουσα διημερίδα – αν κρίνουμε από τους συμμετέχοντες-, προδιαγράφεται η ετήσια γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που θα διεξαχθεί στο τέλος της εβδομάδας στην Καρδίτσα. Σε αυτή πρόκειται να συζητηθούν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τον κλάδο, αλλά εκείνο που την καθιστά ελκυστική είναι οι ομιλητές που προέρχονται τόσο από την πολιτική σκηνή όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα.

Θα παρέμβουν μεταξύ άλλων – εκτός από τον πρόεδρο της Ένωσης Γιάννη Βουτσινά-, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο γ.γ. Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός (από πλευράς κυβέρνησης αυτοί), αλλά έχουμε και συνέχεια. Το παρών θα δώσει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης – βουλευτής του ΠαΣοΚ και ισχυρός δελφίνος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Τιμώμενο πρόσωπο, ως πρώην επιμελητηριακός πρόεδρος και επιφανής επιχειρηματίας, θα είναι ο συνιδρυτής των Ελληνικών Γαλακτοκομείων Τάκης Σαράντης.

*Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “Thessalikon Grand Hotel” (3o χλμ Καρδίτσας – Μητρόπολης) την Παρασκευή 24/4 και το Σάββατο 25/4/2026

