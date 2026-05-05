Επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας στη Θεσσαλία- Έγιναν 613 έλεγχοι και συνελλήφθησαν 14 άτομα

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- ελέγχθηκαν -613- άτομα,
- ελέγχθηκαν -567- οχήματα,
- προσήχθησαν -13- άτομα,
- συνελήφθησαν –14– άτομα, εκ των οποίων:
- -6- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
- -6- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
- -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &
- -1- για ανυποταξία.
- Κατασχέθηκαν:
- -1- περίστροφο,
- -7- κυνηγετικά όπλα,
- -18- φυσίγγια &
- μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.
- Βεβαιώθηκαν -127- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
- –17– για παραβάσεις ταχύτητας,
- -9– για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- -3– για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
- -17- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- -2- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- –5– για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- -74– λοιπές.
Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.
trikalaenimerosi.gr (απο το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας)