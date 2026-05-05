Επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας στη Θεσσαλία- Έγιναν 613 έλεγχοι και συνελλήφθησαν 14 άτομα

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα , κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -613- άτομα,

συνελήφθησαν –14– άτομα, εκ των οποίων:

-6- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,

-6- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &

-1- για ανυποταξία.

Κατασχέθηκαν:

-1- περίστροφο,

-7- κυνηγετικά όπλα,

-18- φυσίγγια &

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.

Βεβαιώθηκαν -127- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.

trikalaenimerosi.gr (απο το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας)