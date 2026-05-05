Επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας στη Θεσσαλία- Έγιναν 613 έλεγχοι και συνελλήφθησαν 14 άτομα

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχές της Θεσσαλίας, για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας ΛάρισαςΜαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • ελέγχθηκαν -613- άτομα,
  • ελέγχθηκαν -567- οχήματα,
  • προσήχθησαν -13- άτομα,
  • συνελήφθησαν –14– άτομα, εκ των οποίων:
  • -6- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
  • -6- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών &
  • -1- για ανυποταξία.
  • Κατασχέθηκαν:
  • -1- περίστροφο,
  • -7- κυνηγετικά όπλα,
  • -18- φυσίγγια &
  • μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.
  • Βεβαιώθηκαν -127- τροχονομικές παραβάσεις, εκ των οποίων:
  • 17– για παραβάσεις ταχύτητας,
  • -9 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -3– για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
  • -17- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -2- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 5 για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • -74– λοιπές.

Επισημαίνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.

trikalaenimerosi.gr (απο το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας)