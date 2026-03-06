Επιστρέφουν από το Ντουμπάι Τρικαλινοί εκδρομείς – Είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή

Τέλος μπαίνει στην περιπέτεια 60 τρικαλινών εκδρομέων οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι, μετά την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτοι εκδρομείς έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής με ειδική πτήση επαναπατρισμού από το Ομάν.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η πτήση εκτελέστηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και διάρκεια περίπου 6 ώρες.

Ηδη 379 Ελληνες επέστρεψαν στις 3, 4 και 5 Μαρτίου στο ελληνικό έδαφος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.

Tάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr