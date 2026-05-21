Επιμελητήριο και Δήμος ετοιμάζονται να δημιουργήσουν την πιο πρωτοποριακή Ενεργειακή Κοινότητα στη χώρα

Την έναρξη της τριπλής, κοινής προσπάθειας για δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Τρικάλων σηματοδότησε η δημόσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026 στο Επιμελητήριο Τρικάλων, με συμμετοχή πλήθους εκπροσώπων της τοπικής οικονομίας. Ο Δήμος Τρικκαίων, η e-trikala ΑΕ και το Επιμελητήριο Τρικάλων συνενώνουν τις δυνάμεις τους ανοίγοντας τον δρόμο για μείωση του κόστους της ενέργειας σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στις τοποθετήσεις – χαιρετισμούς των εκπροσώπων των τριών φορέων κυριάρχησαν δύο σημεία: η πρωτοπόρα συνέργεια και η προοπτική του εγχειρήματος.

Ο οικοδεσπότης πρόεδρος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου τόνισε πως η έναρξη αυτής της κοινής προσπάθειας και οι άρρηκτοι δεσμοί των τριών φορέων (μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία ΕΒΕ), δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους από τις επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, ανέφερε πως μέσω της ενεργειακής κοινότητας θα αξιοποιηθούν δυνατότητες ένταξης σε προγράμματα της ΕΕ.

Εξήρε, επίσης, την πρωτοβουλία του προέδρου της ΔΕΥΑΤ και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων Χρήστου Μπλουγούρα, που έφερε σε επαφή το Επιμελητήριο και τον Δήμο Τρικκαίων, για να κατατεθεί κοινή πρόταση προκειμένου να αξιοποιηθούν συνέργειες που θα προκύψουν μέσα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αντισυμβαλλόμενων φορέων (Δήμος, επιμελητήριο, e-trikala).

Ο δε κ. Μπλουγούρας επεσήμανε ότι αυτή η συνεργασία «ανεβάζει ταχύτητα» στα θέματα της ενέργειας, τονίζοντας την έμφαση που δίνει ο Δήμος Τρικκαίων σε αυτά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη θετική εικόνα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και στην ανάγκη ενίσχυσής της.

Η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, υπενθύμισε τον ρόλο της δημοτικής εταιρείας στην πράσινη μετάβαση και τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ευρώπης.

Χαρακτήρισε καινοτόμα τη συγκεκριμένη συνεργασία, έδωσε βαρύτητα στα οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς, υποστήριξε με έμφαση ότι η ανταπόκριση θα είναι θετική και υπενθύμισε τον ρόλο της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων, στη γενικότερη αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με δεδομένη την εμπειρία και την απόφαση για επέκταση των δράσεών της.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων ο γραμματέας κ. Δημήτρης Κόκκας τόνισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της και παρατήρησε πως υφίστανται δυνατότητες ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Η Ενεργειακή Κοινότητα

Στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος αναφέρθηκε αρχικώς το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Ορέστης Μουστακίδης, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για ευκαιρία, να γίνουν τα Τρίκαλα, πρότυπο για όλη τη χώρα. Ανέφερε την υπάρχουσα ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τη συνεργασία με την e-trikala, με προφανή οφέλη για τους συμμετέχοντες.

Τα νομικά ζητήματα και τα επόμενα βήματα για τον υπό σύσταση φορέα παρουσίασε ο νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Αποστόλης Γκατζιός. Η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κωνσταντίνα Ζαχαρή αναφέρθηκε σε δύο πλευρές:

– στην ενεργειακή μετάβαση για τα Τρίκαλα, με στόχο μια πόλη κλιματικά ουδέτερη

– στην ανάγκη μα μειωθεί το κόστος ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ )

– στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες, καθώς «η πόλη μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την πράσινη μετάβαση».

Θέματα ειδικότερα για την Ενεργειακή Κοινότητα παρουσίασε εκ μέρους της ΚοινΣΕΠ Electra Energy, με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Τρικκαίων, η κ. Ιωάννα Αγγελάκη. Αναφέρθηκε στην ουσία της (αστικός συνεταιρισμός με συμμετοχή Δήμου, εταιρειών, φορέων, ιδιωτών), στις δυνατότητές της (παραγωγή, διανομή, προμήθεια και κατανάλωση ενέργειας), προωθώντας την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του κόστους, με βάση και τις πρόσφατες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

Ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους, κυρίως εκπροσώπων της αγοράς, για θέματα που αφορούν στη σύσταση της Κοινότητας.

Παραβρέθηκαν, επίσης, από τον Δήμο Τρικκαίων οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρίνα Καραμέτου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Λόρεν Κασσοπούλυ (και ως μέλος του ΔΣ της e-trikala ΑΕ), σύσσωμο το ΔΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων, εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και της Ομοσπονδίας ΕΒΕ, πολίτες και επιχειρηματίες.