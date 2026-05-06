Επιμελητήριο και ΑΕΔΕΠ παρουσίασαν τις νέες χρηματοδοτικές δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου, η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, για τις νέες χρηματοδοτικές δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις «Παράγουμε στην Ελλάδα» και «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», που απευθύνονται σε υφιστάμενες παραγωγικές, υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις, ενώ αναλύθηκαν βασικά στοιχεία που αφορούν τους όρους συμμετοχής, το χρηματοδοτικό σχήμα και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Την ημερίδα παρακολούθησαν επιχειρηματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων και τραπεζικά στελέχη, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και την υλοποίηση των έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Τρικάλων και στην ΑΕΔΕΠ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ και αρμόδιο φορέα διαχείρισης για τη Θεσσαλία.