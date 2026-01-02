Επιδότηση 1.000.000 ευρώ σε Τρικαλινή οικογένεια κτηνοτρόφων με πλασματικό αριθμό ζώων

Νέο επεισόδιο φαίνεται να προστίθεται στο πολύκροτο «σίριαλ» των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορά που έγινε στο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΙ για τετραμελή οικογένεια από τα Τρίκαλα, η οποία φέρεται να εισέπραξε ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ για υπεράριθμα ζώα.

Η υπόθεση, όπως μεταδόθηκε, εντάσσεται σε ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και καταβολές αγροτικών – κτηνοτροφικών επιδοτήσεων.

Παράλληλα, το ζήτημα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα, καθώς το τελευταίο διάστημα έρχονται στο φως διαδοχικές περιπτώσεις που αφορούν υψηλά ποσά και πιθανές αστοχίες στους ελέγχους.