Επανεκλογή Μπιλλίνη στο Παν. Θεσσαλίας – Η πρώτη δήλωση του πρύτανη μετά τις εκλογές

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μέσα από τους οποίους θα προκύψει ο νέος πρύτανης του ιδρύματος.

Εισιτήριο για το Συμβούλιο Διοίκησης έλαβαν, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνει ο καθένας, οι: Μπιλλίνης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καραμάνος Σπυρίδωνας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λαλιώτου Ιωάννα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Μπάγκος Παντελεήμονας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επανεκλογή Χαράλαμπου Μπιλλίνη στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δείχνουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η πρωτιά Μπιλλίνη στις εκλογές, τού δίνει το πλεονέκτημα της διπλής ψήφου στο Συμβούλιο Διοίκησης, στο οποίο εισιτήριο πήραν δύο ακόμη μέλη της «ομάδας» του, οι κ.κ. Βασίλειος Γερογιάννης και Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα Μπιλλίνη έχει την πλειοψηφία και θα είναι εκείνη που ουσιαστικά θα αποφασίσει για τα εξωτερικά μέλη που θα εκλεγούν στο Συμβούλιο και άρα, μέσα από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν, για τον νέο πρύτανη, δίνοντας και τυπικά την εντολή στον Χαρ. Μπιλλίνη να συνεχίσει στο τιμόνι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως το 2030.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο κ. Μπιλλίνης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με υψηλό αίσθημα ευθύνης από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν.

Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά μια σαφή εντολή για συνέχιση της πορείας σταθερότητας, θεσμικής θωράκισης και ουσιαστικού μετασχηματισμού του ιδρύματος.

Η εκλογή τριών μελών που συμπορεύτηκαν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συμβουλίου διοίκησης, το οποίο θα μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο κρίσιμο βήμα, την ανάδειξη των εξωτερικών μελών.

Με πλήρη σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που αυτό παρέχει, διασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης αποτρέποντας φαινόμενα ακυβερνησίας που στο παρελθόν καθυστέρησαν την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συνεχίζουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και προσήλωση στο έργο που έχουμε ξεκινήσει για την ενίσχυση της ποιότητας, της διεθνοποίησης, της καινοτομίας και της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κοινωνία και την οικονομία.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχωρά μπροστά με σταθερότητα, συνεργασία και ξεκάθαρο προσανατολισμό στο μέλλον».

Eλένη Χάνου (Tαχυδρόμος)