Επαναλειτουργούν οι απολυμαντικοί σταθμοί κατά της διασποράς του ιού της ευλογιάς

Από σήμερα Τρίτη 3-2-2026 και έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και με ωράριο 07:00 – 14:00 θα επαναλειτουργήσουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έξι (6) απολυμαντικοί σταθμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας «όλα τα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων (όλων των ειδών), συλλογής και μεταφοράς γάλακτος και διακίνησης ζωοτροφών θα πρέπει υποχρεωτικά να διέρχονται κατά την μετακίνηση τους από τους σταθμούς απολύμανσης.

Η απολύμανση θα διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα εκδίδεται κάθε φορά επιτόπου βεβαίωση απολύμανσης. Όλα τα οχήματα κατά τον έλεγχο της Τροχαίας και της Αστυνομίας θα πρέπει να επιδεικνύουν την βεβαίωση απολύμανσης. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις».

Τα σημεία των απολυμαντικών σταθμών, ανά Π.Ε., σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι τα κάτωθι:

ΛΑΡΙΣΑΣ Μικρό Ελευθεροχώρι, Γυρτώνη, Κουτσόχερο δίπλα στο εργοστάσιο Τσιλιλή

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Άγιος Θεόδωρος – Περιοχή ΔΕΛΤΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Αλμυρός

ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ριζάριο απέναντι από Μπανταβάνη