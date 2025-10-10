Λύσεις σε ζητήματα των Ρομά και ευρεία συζήτηση για θέματα της καθημερινότητας, κυριάρχησαν κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Τρικκαίων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι. Παρουσία μεγάλου αριθμού κατοίκων του οικισμού, ο κ. Σακκάς συνομίλησε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος: πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, επέκταση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευση και όμβρια ύδατα, για τα οποία είτε συνεχίζεται η διαδικασία του διαγωνισμού είτε υπάρχει ήδη προσωρινός ανάδοχος.Επίσης συζήτησε συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι, με στόχο να δίνονται λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου κ. Ν. Καραχάλιος και ο προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Βαγγέλης Τζίκας.
Στο Κηπάκι ο Σακκάς για τα προβλήματα του οικισμού των Τσιγγάνων
