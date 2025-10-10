Στο Κηπάκι ο Σακκάς για τα προβλήματα του οικισμού των Τσιγγάνων

Λύσεις σε ζητήματα των Ρομά και ευρεία συζήτηση για θέματα της καθημερινότητας, κυριάρχησαν κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Τρικκαίων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι. Παρουσία μεγάλου αριθμού κατοίκων του οικισμού, ο κ. Σακκάς συνομίλησε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 για τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος: πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, επέκταση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευση και όμβρια ύδατα, για τα οποία είτε συνεχίζεται η διαδικασία του διαγωνισμού είτε υπάρχει ήδη προσωρινός ανάδοχος.Επίσης συζήτησε συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν οι κάτοικοι, με στόχο να δίνονται λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου κ. Ν. Καραχάλιος και ο προϊστάμενος τμήματος Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Βαγγέλης Τζίκας.