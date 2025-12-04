Το μπλόκο των τρικαλινών αγροτών στον Λόγγο, επί της Ε65 επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Ως πρόεδρος και της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, εξάλλου, ήταν ο πρώτος που ήδη από την Τρίτη είχε εκφράσει με δήλωσή του τη στήριξη στον αγώνα των αγροτών. Κάτι που έκανε και με την επίσκεψή του στο τρικαλινό μπλόκο.
Ο κ. Σακκάς συζήτησε με τους αγρότες, δήλωσε την υποστήριξη στον αγώνα τους και έγινε αναφορά συνολικά στα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Επίσης, ο κ. Σακκάς υπενθύμισε και το πολύ μεγάλο έργο για τα αρδευτικά δίκτυα για λογαριασμό και των 4 Δήμων και 10 ΤΟΕΒ, που με 65.000.000 € υπέβαλε ο Δήμος Τρικκαίων.
Η στήριξη στην αγροτιά εκδηλώθηκε και από τη συνολική παρουσία της δημοτικής αρχής Τρικκαίων, καθώς στο μπλόκο, μαζί με τον Δήμαρχο, παραβρέθηκαν: ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής, οι τ. αντιδήμαρχοι Βασίλης Κρανιάς και Σάκης Σκρέκας και 6 πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Μεγαλοχωρίου Βαγγέλης Τζέλης, Αγίας Κυριακής Χρήστος Παπαευθυμίου, Φωτάδας Αχιλλέας Κυριάκος, Λόγγου Γιώργος Τσίνας, Ριζώματος Θανάσης Χασιώτης, Χρυσαυγής Δημήτρης Καρυδόπουλος.
Επίσκεψη συμπαράστασης στο αγροτικό μπλόκο του Λόγγου από τον δήμαρχο
Το μπλόκο των τρικαλινών αγροτών στον Λόγγο, επί της Ε65 επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Ως πρόεδρος και της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, εξάλλου, ήταν ο πρώτος που ήδη από την Τρίτη είχε εκφράσει με δήλωσή του τη στήριξη στον αγώνα των αγροτών. Κάτι που έκανε και με την επίσκεψή του στο τρικαλινό μπλόκο.