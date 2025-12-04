Επίσκεψη συμπαράστασης στο αγροτικό μπλόκο του Λόγγου από τον δήμαρχο

Το μπλόκο των τρικαλινών αγροτών στον Λόγγο, επί της Ε65 επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς. Ως πρόεδρος και της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Θεσσαλίας, εξάλλου, ήταν ο πρώτος που ήδη από την Τρίτη είχε εκφράσει με δήλωσή του τη στήριξη στον αγώνα των αγροτών. Κάτι που έκανε και με την επίσκεψή του στο τρικαλινό μπλόκο.

Ο κ. Σακκάς συζήτησε με τους αγρότες, δήλωσε την υποστήριξη στον αγώνα τους και έγινε αναφορά συνολικά στα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Επίσης, ο κ. Σακκάς υπενθύμισε και το πολύ μεγάλο έργο για τα αρδευτικά δίκτυα για λογαριασμό και των 4 Δήμων και 10 ΤΟΕΒ, που με 65.000.000 € υπέβαλε ο Δήμος Τρικκαίων.

Η στήριξη στην αγροτιά εκδηλώθηκε και από τη συνολική παρουσία της δημοτικής αρχής Τρικκαίων, καθώς στο μπλόκο, μαζί με τον Δήμαρχο, παραβρέθηκαν: ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής, οι τ. αντιδήμαρχοι Βασίλης Κρανιάς και Σάκης Σκρέκας και 6 πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Μεγαλοχωρίου Βαγγέλης Τζέλης, Αγίας Κυριακής Χρήστος Παπαευθυμίου, Φωτάδας Αχιλλέας Κυριάκος, Λόγγου Γιώργος Τσίνας, Ριζώματος Θανάσης Χασιώτης, Χρυσαυγής Δημήτρης Καρυδόπουλος.