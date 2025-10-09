Επένδυση για την παραγωγή αλεύρων σίκαλης και βρώμης στην Καλαμπάκα

Μονάδα κυλινδρόμυλου για την παραγωγή αλεύρων σίκαλης, βρώμης, κρίθινου, αλλά και υποπροϊόντων αυτών, πρόκειται να λειτουργήσει στον νομό των Τρικάλων και συγκεκριμένα στην περιοχή της Θεόπετρας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επένδυση γίνεται από μια Τρικαλινή εταιρεία την «Οξυγόνο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης ΙΚΕ» που ειδικεύεται σε πιστοποιήσεις προϊόντων όπως μαρτυράει και ο τίτλος της.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 943.000 ευρώ και είναι επιχορηγούμενη με 55%, ήτοι: 518.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της, η επιχείρηση λειτουργεί από το 2010 με έδρα τα Τρίκαλα, και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα στον τομέα της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης. Από το 2018, λειτουργεί υποκατάστημα στα Χανιά.

Ως υπεύθυνη της «Οξυγόνο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης ΙΚΕ» αναφέρεται η κυρία Στεφανία Τσιασιώτη, και προφανώς η επένδυση συνδέεται με την γνωστή οικογένεια που διαθέτει τους ιστορικούς αλευρόμυλους στην Καλαμπάκα με την επωνυμία «Μύλοι Τρικάλων».

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr