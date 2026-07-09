Επάρκεια νερού το φετινό καλοκαίρι στον Θεσσαλικό κάμπο – Δέρκας (ΟΔΥΘ): Σημαντικά τα αποθέματα σε λίμνη Πλαστήρα και Σμόκοβο

Ομαλά και χωρίς τα προβλήματα και την όξυνση του περσινού καλοκαιριού, κυλά φέτος η αρδευτική περίοδος στο θεσσαλικό κάμπο, όπως ανέφερε μιλώντας στο Τhessalia TV ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ και καθηγητής Υδραυλικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Δέρκας.

Ο κ. Δέρκας σημείωσε ότι φέτος λειτουργεί και η άρδευση από τον ταμιευτήρα Σμοκόβου ο οποίος διαθέτει περί τα 140 εκατομμύρια κυβ, μέτρα νερού και ο στόχος του ΟΔΥΘ είναι με τη λήξη της αρδευτικής περιόδου να παραμείνουν στον ταμιευτήρα πάνω από 100 εκατομμύρια κ.μ. καθως από το φθινόπωρο ξεκινά και η υδροδότηση της περιοχής. Σε ότι αφορά τη Λίμνη Πλαστήρα φέτος διαθέτει επάρκεια υδάτινων αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα είτε στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού είτε στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Πηνειού.

Ακόμη ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ ανέφερε πως ο Οργανισμός στελεχώνεται και φιλοδοξεί να συντάξει τις μελέτες και να θέσει τις προτεραιότητες για όλα τα αναγκαία έργα εξοικονόμησης νερού όπως τα κλειστά δίκτυα στο Σμόκοβο και σε ΤΟΕΒ Πηνειού, ενώ ήδη εκτελείται το έργο του κλειστού δικτύου Ταυρωπού. Οι πλημμύρες του Ιανού και του Ντάνιελ με τη μη έγκαιρη άρση πρόχειρων χωμάτινων φραγμάτων επέβαλαν να προχωρήσει το ταχύτερο ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης των νερών ώστε σε συνεννόηση με τους χρήστες να μπει ένα τέλος στην αναρχία που επικρατούσε τα προηγούμενα πολλά χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ

Επίσης με την τοποθέτηση υδρομέτρων θα γίνει ορθολογική διαχείριση των νερών και υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια εξοικονόμηση υδάτινων πόρων άνω του 30%.

Τέλος ο κ. Δέρκας τόνισε πως τα μεσαία φράγματα Σκοπιάς στον Ενιπέα, Μουζακίου, Πύλης, Νεοχωρίτη είναι απαραίτητα τόσο για την άρδευση όσο και για την αντιπλημμυρική θωράκιση του κάμπου, ενώ το πιο σημαντικό από όλα είναι να προχωρήσει το έργο της ετήσιας μεταφοράς 250 εκατομ. κ.μ. νερού από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλική πεδιάδα.

kosmoslarissa.gr