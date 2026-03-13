Εξιχνιάσθηκαν από την αστυνομία τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές των Τρικάλων και της Καστοριάς

Εξιχνιάσθηκαν άμεσα, ύστερα από κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, συνολικά -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν την 12-03-2026 σε περιοχή της Καστοριάς και την 10-03-2026, σε περιοχή των Τρικάλων, σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Στο πλαίσιο έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ταυτοποιήθηκε άμεσα 71χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, με το πρόσχημα της έκτακτης νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την εγκληματική δράση του, ενώ εκδόθηκαν σχετικές αναζητήσεις.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, απογευματινές ώρες της 12-03-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 71χρονο με το προαναφερόμενο όχημα στην πόλη της Καβάλας, ενώ στην κατοχή του βρήκαν μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή, ορισμένα εκ των οποίων προέρχονται από την υπόθεση της Καστοριάς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, καθώς και να κατασχεθούν όλα τα χρήματα και τιμαλφή, την κατοχή των οποίων αδυνατούσε να δικαιολογήσει.

Επιπλέον, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία -2- ατόμων συνεργών του 71χρονου, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι είναι μέλη της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ο μεν άνδρας έχοντας το ρόλο του υποτιθέμενου ιατρού και η δε γυναίκα έχοντας το ρόλο του συγγενικού προσώπου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης κατ’ εξακολούθηση τελούμενη από μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με φυσική αυτουργία ή απλή ή άμεση συνέργεια, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, χθες (12-03-2026) τις πρωινές ώρες, άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε σε οικία 79χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Καστοριάς και προσποιούμενος ιατρό, ανέφερε ψευδώς σε αυτήν, ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό της πρόσωπο. Ακολούθως, η 79χρονη παρέδωσε το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ και διάφορα χρυσαφικά αξίας περίπου -2.500- ευρώ, στον 71χρονο ημεδαπό.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Α.Τ. Πύλης Τρικάλων, διαπιστώθηκε ότι οι επιτήδειοι, με πανομοιότυπο τρόπο, κατάφεραν να εξαπατήσουν την 10-03-2026 βραδινές ώρες, 75χρονη ημεδαπή σε περιοχή των Τρικάλων, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των -1.700- ευρώ και διάφορα χρυσαφικά, τα οποία και παρέλαβε ο 71χρονος.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -6.600- ευρώ και διάφορα τιμαλφή, τα οποία θα αποδοθούν στις νόμιμες κατόχους τους, καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο με -2- κάρτες sim, ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των άλλων δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.