ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% το 2026 – Ωφελούνται 228 χωριά και οικισμοί στην Π.Ε. Τρικάλων

Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρά χωριά θα διαπιστώσουν αυτόματη έκπτωση 50% στα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα καταφθάσουν στις αρχές Μαρτίου, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως από το φόρο.

Το μέτρο ισχύει για τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Η μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται αποκλειστικά για τα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η έκπτωση αφορά μόνο στην κύρια κατοικία και δεν ισχύει για άλλα ακίνητα του φορολογούμενου όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα η αγροτεμάχια καθώς και για κύρια κατοικία που η αντικειμενική της αξία υπερβαίνει το όριο των 400.000 ευρώ. Η ρύθμιση καλύπτει 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2,15 εκατομμυρίων κατοίκων, σε σύνολο 13.586 οικισμών πανελλαδικά.

Το μέτρο αφορά και αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, καθώς στην περιοχή μας θα ωφεληθούν 228 χωριά και οικισμοί.

Δήμος Τρικκαίων (47): Απόστολοι, Περδικορράχη, Μεγαλοχώρι, Λόγγος, Πατουλιά, Χρυσαυγή, Βαλτινό, Δενδροχώρι, Εξάλοφος, Ματσουκιώτικα, Κάτω Ελάτη, Αμμουδιά, Μέλιγος, Φωτάδα, Πρίνος, Ανταλλάξιμα, Γενέσι, Γοργογύρι, Δίλοφος, Ξυλοπάροικο, Κόρη, Πρόδρομος, Αγία Κυριακή, Γλίνος, Παλαιόπυργος, Κοκκόνα, Αγρελιά, Αρδάνι, Ζηλευτή, Κρηνίτσα, Λιόπρασο, Λαγκαδιά, Ρίζωμα, Ελληνόκαστρο, Πλάτανος, Ράξα, Χαϊδεμένη, Σπαθάδες, Άγιος Νικόλαος, Κεφαλόβρυσο, Διαλεκτό, Διπόταμος, Ρόγγια, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, Μεγάρχη, Καλονέρι, Ουρανός.

Δήμος Μετεώρων (77): Αγία Παρασκευή, Βυτουμάς, Αύρα, Νέα Ζωή, Βλαχάβα, Διάβα, Κορομηλιά, Καστράκι, Κρύα Βρύση, Τριφύλλια, Μεγάλη Κερασέα, Μουργκάνι, Ορθοβούνι, Σαρακίνα, Καλλιρρόη, Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Κατάφυτο, Μηλέα, Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι, Βασιλική, Άγιοι Θεόδωροι, Θεόπετρα, Περιστέρα, Καστανέα, Μηλότοπος, Αμάραντος, Αμπελοχώρι, Ελάφι, Καλομοίρα, Ματονέρι, Κλεινός, Αμπέλια, Μπάσια, Χρύσινο, Αηδόνα, Γλυκομηλέα, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά, Παναγία, Κουτσούφλιανη, Κορυδαλλός, Μαλακάσι, Πεύκη, Τρυγώνα, Ανάληψη, Κονισκός, Καλοχώρι, Γερακάρι, Καλλιθέα, Λογγά, Μαυρέλι, Αχελινάδα, Φλαμπουρέσι, Αγία Τριάδα, Φωτεινό, Ασπροκκλησιά, Κερασούλα, Ψήλωμα, Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Σταγιάδες, Αχλαδέα, Θεοτόκος, Γάβρος, Άγιος Δημήτριος, Κακοπλεύρι, Ξηρόκαμπος, Οξύνεια, Μύκανη, Σκεπάρι.

Δήμος Πύλης (88): Άγιος Βησσαρίων, Άγιος Προκόπιος, Κοτρώνι, Λογγιαί, Κάτω Παλαιοκαρυά, Άνω Παλαιοκαρυά, Μέση Παλαιοκαρυά, Πετροχώρι, Ροποτό, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ιωάννης, Λογγιές, Παναγία, Πολυθέα, Τσεκούρα, Ελάτη, Άγιος Γεώργιος, Βλατανέοι, Βλάχα, Λιπιότα, Ξυλοχώρι, Άγιος Νικόλαος, Αθαμανία, Βροντερό, Γαρδίκι, Παλαιοχώρι, Δέση, Βάκαρι, Φορτώσι, Δροσοχώρι, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα, Λυγαριά, Γόμφοι, Δροσερό, Μουριά, Παλαιομονάστηρο, Πηγή, Μυρόφυλλο, Άγιος Γεώργιος, Γκολφάρι, Γλίστρα, Καραβδαίικα, Μηλότοπος, Μπουρνιάς, Πύργος, Φτέρη, Νεράιδα, Λαφίνα, Αρματολικό, Γράβος, Λεφαίικα, Κορυφή, Παχτούρι, Αετός, Φήκη, Ελευθεροχώρι, Παραπόταμος, Βαλαμάνδρι, Λιλή, Πιαλεία, Φιλύρα, Στουρναραίικα, Άγιος Κωνσταντίνος, Ισιώματα, Καλλιθέα, Καρυές, Καστανέα, Παλαιοχώρι, Ψάρρο, Βαθύρρευμα, Βαλκάνο, Ζωγραφαίικα, Παναγιωταίικα, Λιβαδοχώρι, Μεσοχώρα, Εξοχή, Σπίτια, Μοσχόφυτο, Λεπτοκαρυά, Ορεινή, Πλατανάκια, Νέα Πεύκη, Παράμερο, Πολυνέριο, Παναγία.

Δήμος Φαρκαδόνας (16): Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Διάσελλο, Ζάρκο, Κεραμίδι, Παναγίτσα, Πηνειάδα, Γεωργανάδες, Κλοκοτός, Κρήνη, Πετρωτό, Ταξιάρχες, Νομή, Πετρόπορος, Σερβωτά, Φανερωμένη.

