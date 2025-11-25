Ενημέρωση και απολογισμός έργου στη συγκέντρωση της δημοτικής ομάδας Σακκά

Με συγκέντρωση των μελών της δημοτικής ομάδας της δημοτικής αρχής ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες για την πορεία του Δήμου Τρικκαίων το επόμενο διάστημα.

Το απόγευμα της Δευτέρας ο κ. Σακκάς μίλησε ενώπιον των δημοτικών συμβούλων και των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων που εξελέγησαν με τον συνδυασμό, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Ο κ. Σακκάς κινήθηκε σε τρία επίπεδα:

Απολογισμός Ενημέρωση Σχεδιασμός

Αρχικώς παρέθεσε σειρά ενεργειών και έργων που ήδη έχουν υλοποιηθεί στην πόλη και στα χωριά (ασφαλτοστρώσεις, αγροτική οδοποιία, έργα ΔΕΥΑΤ – έργα ομβρίων, skate park, παθητικό νηπιαγωγείο, ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου κ.α.).

Στη συνέχεια έκανε ενημέρωση για τα έργα που ήδη σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν ή συνεχίζονται (ΣΒΑΑ, Ψηφιακό Ασκληπιείο, Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας, γέφυρες κ.α).

Εμφαση έδωσε στο μεγαλύτερο έργο που έχει ποτέ υποβληθεί από Δήμο στον νομό Τρικάλων, τα αρδευτικά δίκτυα με προϋπολογισμό 65,5 εκ. €. Εξήγησε, δε, τόσο τη διαχειριστική ικανότητα και τεχνική δυνατότητα του Δήμου Τρικκαίων, όσο και τα οφέλη του έργου συνολικά για τον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε επίσης στην προσθήκη 65 ατόμων στο προσωπικό – με αξιοποίηση προγραμμάτων – για καθαριότητα και πράσινο, με κατανομή τους και στα χωριά του Δήμου.

Ιδιαίτερης αξίας ήταν η τοποθέτηση για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, τον Μύλο των Ξωτικών. Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε

– στις φετινές καινοτομίες (μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερη διάρκεια, νέες κατασκευές),

– στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία

– στα οφέλη για την τοπική οικονομία,

– στην εξωστρέφεια του Δήμου Τρικκαίων.

Ακολούθησε συζήτηση με τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων για θέματα επικαιρότητας και καθημερινότητας.