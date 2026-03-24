Ενεργειακή αναβάθμιση για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με πόρους ΕΣΠΑ

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 12,3 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ για δύο μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ανανέωση κρίσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Δύο σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», κατόπιν αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12,299 εκατ. ευρώ και αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων εγκρίθηκε έργο ενεργειακής αναβάθμισης και παραγωγής ενέργειας μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,286 εκατ. ευρώ. Στο επίπεδο του κελύφους προβλέπεται προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και πλήρης μετάβαση σε φωτισμό LED.

Κρίσιμη παρέμβαση αποτελεί η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS), που επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί σύστημα τριπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης, με μονάδα ΣΗΘΥΑ ηλεκτρικής ισχύος τουλάχιστον 433 kWe και θερμικής ισχύος 581 kWth, μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο.

Το έργο συμπληρώνεται από εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συστήματος συλλεκτών κενού για παραγωγή ψύξης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια σε μια ενεργοβόρα λειτουργία όπως ο κλιματισμός. Προβλέπεται επίσης προμήθεια και εγκατάσταση νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε η ενεργειακή αναβάθμιση να συνοδευθεί από βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς.