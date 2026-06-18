ΕΛΣΤΑT: 222 λιγότερες οι γεννήσεις παιδιών το 2025 στη Θεσσαλία – Καμπανάκι για το δημογραφικό

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

Η συνεχής μείωση των γεννήσεων, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων, δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2025 στη χώρα, καταγράφηκε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% , καθώς οι γεννήσεις ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024.

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι γεννήσεις στην περιφέρεια το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 (222 λιγότερες), μειωμένες κατά 5,3%.

Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε επίπεδο χώρας παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα.

Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.

Τάσος Πλέντζας / trikalaenimerosi.gr