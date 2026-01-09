ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά στη Θεσσαλία

Αισθητή είναι η υποχώρηση του μαθητικού πληθυσμού στη Θεσσαλία όπως καταγράφεται στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το σχολικό έτος 2023/2024, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο πριν εκπνεύσει το 2025.

Στα νηπιαγωγεία, οι εγγεγραμμένοι μαθητές μειώθηκαν κατά 3,6%, από 10.869 σε 10.479, ενώ στα δημοτικά σχολεία η μείωση ανήλθε σε 2,9%, με τον αριθμό των μαθητών να υποχωρεί από 36.917 σε 35.851.

Μια εικόνα που έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρίκνωση στην ελληνική περιφέρεια.

Μείωση καταγράφεται και στον αριθμό των σχολικών μονάδων κατά 1,4% στα νηπιαγωγεία και κατά 2,1% στα δημοτικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 36% του συνόλου των μαθητών της χώρας συγκεντρώνεται στην Αττική, δείγμα της ανισοκατανομής του πληθυσμού.

Τάσος Πλέντζας (trikalaenimerosi.gr)