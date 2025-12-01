Ελεύθεροι οι αγρότες στη Λάρισα μετά το αυτόφωρο – Την Πέμπτη το δικαστήριο

Έληξε πριν λίγη ώρα η “πολιορκία” του δικαστικού μεγάρου Λάρισας από τους αγρότες, καθώς ελεύθεροι αφέθηκαν μέχρι την απολογία τους οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν στα μπλόκα χθες Κυριακή, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίκη τους ορίστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.

Στις κάμερες ο ένας εκ των συλληφθέντων Δημήτρης Ντιζές, δήλωσε πως κρατούσε τον πυροσβεστήρα για να αμυνθεί από τα δακρυγόνα, ενώ έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στους συναδέλφους του για την έμπρακτη υποστήριξη:

Οι συνάδελφοί τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη πρωί βρέθηκαν στο πλευρό τους έξω από τα δικαστήρια, ενώ και στη συνέχεια για συμπαράσταση έδωσαν το «παρών» και στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του σημείωσε με νόημα ότι «σε κάποιους ανθρώπους εξαντλείται η αυστηρότητα». Ο ίδιος κατέληξε ότι είναι «υπερβολικές κι αβάσιμες» οι κατηγορίες.

«Αρνούμαστε αυτή την άδικη κατηγορία. Οι αγρότες βγήκαν φιλειρηνικά να διαμαρτυρηθούν και είδατε στις κάμερες τι συνέβη», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Τσιάτας, δικηγόρους του άλλου συλληφθέντα.

foto tinealarissa.gr