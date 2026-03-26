Ελεγχοι και αλκοτέστ μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο – Το 2024 είχαν καταγραφεί 665 θύματα ενώ πέρυσι 517

Σημαντική κάμψη στους θανάτους από τροχαία στην άσφαλτο κατέγραψε η χώρα μας το 2025, όπως επιβεβαιώνουν και τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που απομακρύνει την Ελλάδα από τη ζώνη των χωρών που καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. «Το κρίσιμο βέβαια είναι να μην υπάρξει εφησυχασμός», τονίζουν ειδικοί στην «Καθημερινή» (Δέσποινα Κόντη), δεδομένου ότι, παρά τη βελτίωση, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο βρίσκουν άδοξο τέλος στους ελληνικούς δρόμους.

Πέρυσι στην Ελλάδα οι θάνατοι από τροχαία ήταν 517 έναντι 665 το 2024, δηλαδή καταγράφηκε μείωση 22%. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της χώρας, ενώ ο αριθμός αυτός είναι και ο χαμηλότερος από το 1963 για τη χώρα μας. Βέβαια σήμερα κυκλοφορούν και πολύ περισσότερα οχήματα στους δρόμους. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της βελτίωσης μεταξύ των κρατώνμελών της Ε.Ε., έπειτα από χώρες όπως η Εσθονία (-38%).

Ωστόσο, σε όρους θνησιμότητας ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ελλάδα απέχει ακόμη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελλάδα σημειώθηκαν 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2025 (από 64 θάνατοι ανά εκατ. κατοίκους το 2024), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινήθηκε στους 43. Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν η Βουλγαρία (71 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ρουμανία (68), η Κροατία (67), η Λετονία (63) και η Πορτογαλία (55).

Αντιθέτως, όπως και τα προηγούμενα έτη, στη Σουηδία και στη Δανία καταγράφονται ποσοστά θνησιμότητας 20 και 23 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντιστοίχως. Πάντως, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρά τη μείωση τόσο του αριθμού των νεκρών όσο και των βαριά τραυματιών, ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων στη χώρα μας παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2024. Αυτά ανήλθαν σε 11.024 το 2025, από 11.000 το 2024. «Στην Ελλάδα, 7 στους 10 θανάτους από τροχαία μέσα στην πόλη δεν αφορούν οδηγούς Ι.Χ., αλλά ευάλωτους χρήστες, όπως πεζοί, μοτοσικλετιστές και ποδηλάτες», αναφέρει στην «Κ» ο Θανάσης Τσιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Η δραστική μείωση αποδίδεται από το υπουργείο Μεταφορών σε ένα πλέγμα μέτρων, όπως: ο αυστηρότερος ΚΟΚ που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2025, οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι από την αστυνομία, η ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας, η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο, καθώς και παρεμβάσεις σε υποδομές, όπως η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος. Σε αυτά δείχνουν πως συμφωνούν και οι συγκοινωνιολόγοι, ενώ ορισμένοι παρατηρούν πως η μείωση των θυμάτων είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της χρονιάς.

Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2025 οι νεκροί μειώθηκαν κατά 34,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 30,8%, τον Νοέμβριο κατά 36,2%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ο αριθμός των θυμάτων σημείωσε μείωση σε ποσοστό 34,7%. «Οι βάσεις μπήκαν το 2025», αναφέρει στην «Κ» ο κ. Τσιάνος. «Οι λόγοι αυτής της μείωσης ήταν οι έλεγχοι στο κράνος, στο αλκοόλ, στοχευμένες πολιτικές αστυνόμευσης σε περιφέρειες που καταγράφουν πολλά ατυχήματα, αλλά και η λειτουργία των ΜΜΜ το Σάββατο, όπως και η παράδοση έργων υποδομής. Επιπλέον, έχουν αρχίσει και λαμβάνονται μέτρα οδικής ασφάλειας σε ορισμένους δρόμους “καρμανιόλες”, όπως ο ΒΟΑΚ», αναφέρει. «Το 2024 υπήρχε εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ κυριάρχησε η λογική ότι δεν σβήνουμε τις κλήσεις. Από τις αρχές του 2025 έγιναν πιο στοχευμένοι και μαζικοί έλεγχοι σε κράνος και αλκοόλ, κάτι που απέφερε αποτελέσματα», συμπληρώνει.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρυσι σημειώθηκαν 19.400 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα, πρόκειται για μείωση της τάξεως του 3% από το 2024, γεγονός που σημαίνει ότι 580 λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντη)