Εκτοξεύονται οι απάτες – Περισσότερες καταγγελίες στη Θεσσαλία

Οι απατεώνες, που εξαπατούν τους πολίτες είτε μέσω του τηλεφώνου είτε από τον υπολογιστή, πολύ γρήγορα κατάφεραν να ενσωματώσουν στη δράση τους και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την ώρα, μάλιστα, που οι δείκτες του εγκλήματος σε ό,τι αφορά κλοπές και διαρρήξεις έχουν πτωτική τάση, οι απάτες εκτοξεύονται, αφού έχουν μικρότερο ρίσκο και πολύ πιο εύκολο χρήμα.

Το προφίλ δραστών και θυμάτων

Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση της Αστυνομίας, οι περισσότεροι απατεώνες είτε στις τηλεφωνικές είτε στις διαδικτυακές απάτες είναι άνδρες, 25-45 ετών, με γνώσεις στην τεχνολογία και την οικονομία. Οι γυναίκες έχουν βοηθητικό ρόλο. Οι περισσότεροι από τους δράστες είναι Έλληνες, αλλά και προερχόμενοι από τη Βουλγαρία ή την Αλβανία. Σε πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων οι δράστες είναι Ρομά, ιδιαίτερα σε απάτες που γίνονται πόρτα-πόρτα, του τύπου, δηλαδή, «είμαστε από τον ΔΕΔΔΗΕ».

Η γεωγραφία…

Περισσότερες οι καταγγελίες φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Αττική.

Η ΕΛ.ΑΣ στην αντεπίθεση

Μπροστά στην έξαρση των απατών, η Αστυνομία ετοιμάζει επικοινωνιακό μπαράζ κυρίως μέσω των social media και με βίντεο με διαφορετικά σενάρια που προκύπτουν από τα προσχήματα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι.

Παράλληλα, οι κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες ετοιμάζουν ενημερωτικές επισκέψεις σε ΚΑΠΗ, αφού κυρίως ηλικιωμένοι είναι τα θύματα των απατεώνων, αλλά και σε σχολεία, αφού εσχάτως διαπιστώνεται ότι τηλεφωνούν και απευθύνονται ακόμη και σε παιδιά, τρομοκρατώντας τα ότι ο γονιός τους έμπλεξε και πρέπει να παραδώσουν όσα χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα βρίσκονται στο σπίτι για να τον βοηθήσουν.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)