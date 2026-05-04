Εκλογές για νέα διοίκηση σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ψηφίζουν 736 μέλη ΔΕΠ μέσω ηλεκτρονικής κάλπης

Σε εκλογική τροχιά βρίσκεται σήμερα Δευτέρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς διεξάγεται η κρίσιμη διαδικασία για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του νέου Συμβουλίου Διοίκησης, από το οποίο στη συνέχεια θα προκύψει και ο νέος πρύτανης του ιδρύματος για την επόμενη τετραετία.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν 736 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διαδικασία ξεκινάει στις 10 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το νέο Συμβούλιο Διοίκησης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό δυνάμεων στο ίδρυμα ενόψει της εκλογής της νέας πρυτανικής αρχής, με τη θητεία των νέων εσωτερικών μελών να ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030.

Συνολικά έχουν κατατεθεί 13 υποψηφιότητες από επτά σχολές του ιδρύματος. Οι υποψήφιοι είναι οι:

Βασίλειος Γερογιάννης

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Σπυρίδων Καραμάνος

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Ιωάννα Λαλιώτου

Πέτρος Λάμψας

Παντελεήμων Μπάγκος

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Ιωάννης Μποζιάρης

Καφένια Μπότσογλου

Βασίλειος Πλαγιανάκος

Γεώργιος Σταμούλης

Χρυσοβαλάντης Ιωάννης Τσούγκος.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από κάθε σχολή μπορεί να εκλεγεί μόνο ένα εσωτερικό μέλος, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων που προέρχονται από την ίδια ακαδημαϊκή μονάδα.

Η διαδικασία εντάσσεται στο νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ που προβλέπει ο νόμος 4957/2022, με τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης να εκλέγουν στη συνέχεια τα εξωτερικά μέλη και ακολούθως να προχωρούν στην ανάδειξη του νέου πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr