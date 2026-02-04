Εκδικάστηκαν στην Καρδίτσα τα ασφαλιστικά των δήμων Δ.Θεσσαλίας για τον ΦΟΔΣΑ

Εκδικάστηκαν σήμερα Τετάρτη (4/2) στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, οι δυο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλίας για το νέο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Στην πρώτη αίτηση οι Δήμαρχοι ζητούσαν την αναστολή της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και στη δεύτερη, να μην συγκροτηθεί σε σώμα η νέα διοίκηση.

Να υπενθυμίσουμε πως οι Δήμοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη είναι οι: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου και Παλαμά από το Ν. Καρδίτσας, Πύλης, Φαρκαδόνας και Τρικκαίων από το Ν. Τρικάλων, Σκιάθου και Σκοπέλου από το Ν. Μαγνησίας.

Οι Δήμοι Παλαμά, Σκιάθου και Σκοπέλου σήμερα δεν παρέστησαν στη δίκη.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε ένα μήνα περίπου.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος

Σε δηλώσεις του στο KarditsaLive.Net o κ. Ευάγγελος Ζαχαρόπουλος, Δικηγόρος των Δημάρχων τόνισε πως κατατέθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να ακυρωθούν οι Γενικές Συνελεύσεις του Σεπτεμβρίου, της 18ης και 29ης, με τις οποίες άλλαξε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ.

Επεσήμανε δε πως εκλέχθηκε ένα νέο ΔΣ που δεν έχει τη νομιμοποίηση, διότι προήλθε από μία Γενική Συνέλευση που άλλαξε ενώ άλλα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των Δημάρχων, στη συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2025.

«Στις 18 Σεπτεμβρίου βλέποντας οι Δήμοι Λάρισας και Βόλου πως έχουν την πλειοψηφία, άλλαξαν τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλάζοντας και τη σύνθεση του ΔΣ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαρόπουλος.

