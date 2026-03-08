Εισαγωγή κινητών μέσω drone επιχείρησαν κρατούμενοι των φυλακών Τρικάλων

Σε πλήρη ετοιμότητα βρέθηκαν οι αρχές ασφαλείας σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας εξωτερικός φρουρός των φυλακών Τρικάλων, απέτρεψε την εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα, εντοπίζοντας και εξουδετερώνοντας ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος (drone).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30, την ώρα που η ορατότητα ήταν περιορισμένη και οι δράστες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το σκοτάδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone μετέφερε ένα δέμα που περιείχε κινητά τηλέφωνα και πιθανόν άλλα αξεσουάρ επικοινωνίας, με προορισμό την πτέρυγα των κρατουμένων.

Η παρέμβαση του εξωτερικού φρουρού ήταν ακαριαία. Ο σκοπός αντιλήφθηκε την πτήση του drone πάνω από την περίμετρο των φυλακών και ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Με τη χρήση ειδικών συστημάτων αντι-drone (jammers) ή άλλων μέσων καταστολής, το drone εξουδετερώθηκε πριν προλάβει να προσεγγίσει το σημείο ρίψης.

Το σημερινό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα drones έχουν γίνει το νέο «όπλο» των κυκλωμάτων για την τροφοδοσία των φυλακών με παράνομα αντικείμενα. Μέσα στις τελευταίες ημέρες, παρόμοιες απόπειρες έχουν καταγραφεί στα σωφρονιστικά καταστήματα της Δράμας και της Λάρισας, όπου οι αρχές κατέσχεσαν πακέτα με κινητά, κάρτες SIM, ακόμη και λάμες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το σωφρονιστικό κατάστημα για τον εντοπισμό των χειριστών, οι οποίοι συνήθως δρουν από κοντινές αποστάσεις εκτός των τειχών. Παράλληλα, διενεργούνται έλεγχοι στο εσωτερικό των κελιών για να διαπιστωθεί ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες του φορτίου.

Η επιτυχής αποτροπή της εισαγωγής αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των φυλακών με σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης και αντι-drone τεχνολογία για την αντιμετώπιση αυτών των εξελιγμένων απειλών.

(φωτό αρχείου)

Πηγή: pylinews.gr