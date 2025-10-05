Τοπικά

Εθελοντισμός και ευ αγωνίζεσθαι στο Κυριακάτικο Run Greece στην πόλη

Η ηλιόλουστη ημέρα δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για την διεξαγωγή του φετινού Run Greece στα Τρίκαλα σήμερα Κυριακή. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να γευτούν τη χαρά του μαζικού αθλητισμού στην πόλη.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις η Άνθη Κυριακοπούλου ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε στη γραμμή του τερματισμού στα 5 χλμ. με 16:48.

Ο Ανδρέας Γεωργίου πήρε τη νίκη στα 5 χλμ. διανύοντας την απόσταση σε 15:03

Στη γιορτή του «Run Grecce-Τρίκαλα 2025» συμμετείχαν εκατοντάδες δρομείς, ανάμεσά τους και πολλοί επισκέπτες.

