Εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων



Το πράσινο φως έλαβε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας η πρόταση για χρηματοδότηση των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Συγκεκριμένα, τα έργα, πρϋπολογισμού 272.100 ευρώ, αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποστράγγισης και αρδευτικού δικτύου για τον αγωνιστικό χώρο, ώστε η τελική επιφάνεια του γηπέδου να στρωθεί με έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα.

Εικότερα προβλέπονται:

 Χάραξη περιγράμματος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, σύμφωνα με το

γενικό σχέδιο χάραξης,

 Εκσκαφή και εξυγίανση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου,

 Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης όμβριων υδάτων,

 Κατασκευή δικτύου άρδευσης,

 Χωματουργικές εργασίες επίχωσης και συμπύκνωση του αγωνιστικού χώρου,

 Επανατοποθέτηση των εστιών ποδοσφαίρου στις θέσεις τους,

 Τελική επιφάνεια του γηπέδου από έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα, με όλες τις

υποκείμενες απαραίτητες στρώσεις, τις απαιτούμενες κλίσεις και την

διαγράμμιση του αγωνιστικού χώρου.

