Αθλητικά

Εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων


Το πράσινο φως έλαβε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας η πρόταση για χρηματοδότηση των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Συγκεκριμένα, τα έργα, πρϋπολογισμού 272.100 ευρώ, αφορούν στην κατασκευή δικτύου αποστράγγισης και αρδευτικού δικτύου για τον αγωνιστικό χώρο, ώστε η τελική επιφάνεια του γηπέδου να στρωθεί με έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα.
Εικότερα προβλέπονται:
 Χάραξη περιγράμματος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, σύμφωνα με το
γενικό σχέδιο χάραξης,
 Εκσκαφή και εξυγίανση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου,
 Κατασκευή συστήματος αποστράγγισης όμβριων υδάτων,
 Κατασκευή δικτύου άρδευσης,
 Χωματουργικές εργασίες επίχωσης και συμπύκνωση του αγωνιστικού χώρου,
 Επανατοποθέτηση των εστιών ποδοσφαίρου στις θέσεις τους,
 Τελική επιφάνεια του γηπέδου από έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα, με όλες τις
υποκείμενες απαραίτητες στρώσεις, τις απαιτούμενες κλίσεις και την
διαγράμμιση του αγωνιστικού χώρου.
Ε.Π. trikalaenimerosi.gr

Σχετικά Άρθρα