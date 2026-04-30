Εγκαινιάστηκε το Φράγμα Ληθαίου, έργο ζωής για την ευρύτερη αγροτική περιοχή της Καλαμπάκας

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του φράγματος Ληθαίου, στην περιοχή Νέας Ζωής Καλαμπάκας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο για την τοπική κοινωνία.

Η τελετή ξεκίνησε με τον αγιασμό που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, δίνοντας τον τόνο της ημέρας για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, τον δήμαρχο Δήμου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο, καθώς και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Χρήστο Κατσιάβα. Επίσης μίλησαν οι πρώην Νομάρχες κ. Πατραμάνης και κ. Βλαχογιάννης και ο πρώην Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.

Στις τοποθετήσεις τους, όλοι στάθηκαν στη σπουδαιότητα του έργου, το οποίο πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην αγροτική οικονομία της περιοχής, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

Το φράγμα στον Ληθαίο ποταμό αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς σχεδιάστηκε με στόχο την άρδευση μεγάλων εκτάσεων στις περιοχές της Αύρας, των Σπαθάδων και του Αγίου Νικολάου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και στη στήριξη της υπαίθρου.

Η κατασκευή του έργου βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού Θεόπετρας, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, σε υψόμετρο κοίτης περίπου +300 μέτρων. Ο ταμιευτήρας που δημιουργήθηκε έχει χωρητικότητα από 2,5 έως 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με δυνατότητα άρδευσης περίπου 20.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης.

Η ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος Ληθαίου έρχεται να καλύψει χρόνιες ανάγκες της περιοχής, αποτελώντας ένα έργο υποδομής που αναμένεται να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την καθημερινότητα των κατοίκων.

