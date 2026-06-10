Εγκαινιάζεται απόψε στην περιοχή της ΔΕΗ η πλατεία που δώρισε η ΤΥΡΑΣ στην πόλη – To πρόγραμμα

Μια νέα πλατεία – κόσμημα στο κέντρο των Τρικάλων εγκαινιάζεται σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για την πλατεία που δώρισαν τα «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ», για τον εορτασμό των «40 χρόνων ΤΥΡΑΣ», της τρικαλινής εταιρείας – λίκνο του Ομίλου της οικογένειας Σαράντη.

Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους πολίτες σε μια γιορτή για να εγκαινιαστεί η πλατεία που έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Φιλελλήνων, Σταμούλη Γάτσιου και Σαραντοπόρου, λίγο πριν το Ε΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 20:00 της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους τρικαλινούς πολίτες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης



1. Υποδοχή Προσκεκλημένων

Προσέλευση επισήμων και κοινού.

Απαλή μουσική υπόκρουση / περιήγηση στον χώρο.

Φωτογραφίες στην ΟΛΥΜΠΙΑ & ΑΜΑΛΘΕΙΑ & μπαλόνια για τα παιδιά.

2. Έναρξη Εκδήλωσης από τον Συντονιστή

Καλωσόρισμα.

3. Αγιασμός

Τέλεση Αγιασμού

4. Χαιρετισμός Δημάρχου Τρικκαίων

Αναφορά στη σημασία του έργου για την πόλη κλπ

5. Παρουσίαση Ονόματος της Πλατείας

Ομιλία του υπευθύνου / εισηγητή της ονοματοδοσίας.

6. Χαιρετισμός Διοίκησης της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

Αναφορά στην πορεία των 40 χρόνων της ΤΥΡΑΣ / Σύνδεση της δωρεάς με την προσφορά στην τοπική κοινωνία.

7. Χαιρετισμός Εκπροσώπου της Lappset

Παρουσίαση της συνεργασίας και των χαρακτηριστικών του έργου / Αναφορά στη φιλοσοφία σχεδιασμού και λειτουργίας της πλατείας.

8. Ομάδα Έργου

Πρόσκληση όλων όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου:

Η κα Θεοδώρα Σαργιώτη , υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.

, υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων. Από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., ο κ. Δημήτριος Κατσούγιας , Project Manager του έργου & η κα Δήμητρα Τριανταφύλλου , υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

, Project Manager του έργου & η κα , υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΣ ο κ. Βάιος Σκρέκας , εργολάβος του έργου & η κα Σοφία Μακρή , υπεύθυνη μηχανικός του έργου.

, εργολάβος του έργου & η κα , υπεύθυνη μηχανικός του έργου. Ο κ. Δημήτρης Λάμπας , που επιμελήθηκε τη φύτευση και το πράσινο της πλατείας.

, που επιμελήθηκε τη φύτευση και το πράσινο της πλατείας. Και βεβαίως, τους εκπροσώπους της εταιρείας Lappset, που συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του σύγχρονου και φιλόξενου χώρου.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους τους συντελεστές του έργου

9. Κοπή Κορδέλας – Επίσημα Εγκαίνια

Πρόσκληση: Δημάρχου Τρικκαίων, Διοίκησης της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.,



Κοπή της κορδέλας.

10. Ζωντανή μουσική από το Σύνολο εγχόρδων του Δημοτικού ωδείου Τρικάλων.

11. Μπουφές

Περιήγηση των επισήμων και του κοινού στην πλατεία και άνοιγμα της παιδικής χαράς για άμεση χρήση από τα παιδιά.

Άνοιγμα του μπουφέ. Αναψυκτικά & Χυμοί.

Παγωτό.

12. Κλείσιμο με DJ

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr