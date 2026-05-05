Εγκαίνια της OroraTech στην Αθήνα με Παπαστεργίου και τον Γερμανό ΥΠΕΞ

Η Ελλάδα περνά από την εκτόξευση των μικροδορυφόρων στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της διαστημικής της στρατηγικής. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μαζί με τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Υπουργό Εξωτερικών Dr Johann Wadephul, εγκαινίασαν τα γραφεία της OroraTech στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την επιχειρησιακή διάσταση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα του Διαστήματος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επιτυχούς εκτόξευσης των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων, μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνεται, δίνει για πρώτη φορά στη χώρα τη δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτυπώνει μια συστηματική επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και τις εθνικές δυνατότητες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου διαστημικού οικοσυστήματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σύστημα δορυφορικής ανίχνευσης και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, αξιοποιώντας δεδομένα από θερμικούς δορυφόρους και επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση και έγκαιρο εντοπισμό εστιών.

Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, καθώς για πρώτη φορά μια χώρα αποκτά πρόσβαση σε έναν εξειδικευμένο δορυφορικό στόλο σχεδιασμένο για συνεχή παρακολούθηση πυρκαγιών, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών για την προστασία πολιτών, οικοσυστημάτων και οικονομίας.

Οι νέοι δορυφόροι παρέχουν επίσης υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης — από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών και η συνεργασία με καινοτόμες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αποτελούν βασικούς άξονες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, με έμφαση σε εφαρμογές άμεσου δημόσιου οφέλους, όπως η πολιτική προστασία.