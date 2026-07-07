Δ. Παπαστεργίου: «Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στο Διάστημα – Πραγματικές λύσεις για τον πολίτη»

Με αναφορά στους ήχους του David Bowie, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για την Ελλάδα από το βήμα του Greek Space Tech Forum 2026 που φιλοξενείται από σήμερα στο Ωδείο Αθηνών. «Θυμάμαι ως έφηβος τα αγαπημένα μου τραγούδια, το Starman και το Space Oddity. Στο Space Oddity ακούγεται ένα “lift-off”. Αυτό το lift-off σήμερα έγινε πραγματικότητα για την Ελλάδα με τον 18ο μικροδορυφόρο μας», ανέφερε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως αυτό το ιστορικό βήμα «πραγματικά είναι μόνο η αρχή».

Ο κ. Παπαστεργίου δεν περιορίστηκε στη σημειολογία, αλλά στάθηκε στην ουσία της «διαστημικής αντεπίθεσης» της χώρας. Υπογράμμισε την προσωπική του προσέγγιση στο έργο, δηλώνοντας: «Ως μηχανικός πάντα αυτό αγαπώ και σε αυτό προσδοκώ: το να απαντάμε σε υπαρκτά, πραγματικά προβλήματα με πραγματικές λύσεις». Από την προστασία του πολίτη απέναντι στην κλιματική κρίση μέχρι τη διαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις, το μήνυμα ήταν σαφές: Το διάστημα δεν είναι πια μια μακρινή θεωρία, αλλά ένας πυλώνας εθνικής ισχύος και καθημερινής χρηστικότητας.

Ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν, ο κ. Παπαστεργίου υπενθύμισε τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισε η κυβέρνηση το 2023, όταν αποφασίστηκε η ριζική τροποποίηση του προγράμματος: «Οι άνθρωποι της ESA τότε μας θεωρούσαν τρελούς. Μας έλεγαν “παιδιά δεν θα το προλάβετε, μην ακυρώνετε το παλιό πρόγραμμα, καθίστε λιγάκι να δούμε τι θα γίνει”». Και όμως, το πρόγραμμα έτρεξε και σήμερα η χώρα έχει τη δική της δύναμη στο διάστημα.

Πλέον, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και την έναρξη του Hellas Space 2, η Ελλάδα αποκτά αυτονομία στα δεδομένα. «Δεν δανειζόμαστε πια μόνο πληροφορίες. Έχουμε τους δικούς μας δορυφόρους για να χαρτογραφήσουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στο έδαφος», τόνισε. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην καταγωγή του και τις πρόσφατες καταστροφές: «Κατάγομαι από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλία, όπου ζήσαμε και Daniel και Elias και Ιανό, και ξέρουμε πόσο σημαντικό πλέον είναι να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο έδαφος».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνολογίας στην εξυγίανση των κρατικών ελέγχων: «Περάσαμε μια χρονιά με πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ… Αυτή είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα και τις παθογένειες του κράτους όλα αυτά τα χρόνια». Στόχος είναι, όπως είπε, «ο πραγματικός αγρότης που ήθελε να μείνει στο χωράφι του να βλέπει τις επιδοτήσεις να τις παίρνει εκείνος και όχι κάποιος άλλος επιτήδειος».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαστεργίου εστίασε στην ανθρώπινη διάσταση της τεχνολογίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη νέα γενιά επιστημόνων που στελεχώνει τον κλάδο. «Χαίρομαι γιατί βλέπω νέα παιδιά να μένουν στην Ελλάδα και να ασχολούνται με τους ελληνικούς μικροδορυφόρους». Με μια δόση νοσταλγίας και ενθουσιασμού, προσέθεσε: «Αν ήμουν σήμερα 18 και έπρεπε σε μερικές μέρες να κάνω το μηχανογραφικό μου -και δηλώνω πάλι τη σχολή μου, τους ηλεκτρολόγους του Πολυτεχνείου- θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το Διάστημα».

Η σημασία της διοργάνωσης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το Greek Space Tech Forum 2026 πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας χρονιάς-ορόσημο καθώς η χώρα μας γιορτάζει τα 20 χρόνια συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και ολοκληρώνει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Επιπλέον, διοργανώνεται λίγο μετά από τον διπλασιασμό της εθνικής συμμετοχής στα προγράμματα της ESA που ανοίγει το δρόμο για περισσότερα και μεγαλύτερα ευρωπαϊκά διαστημικά έργα στη χώρα μας. Όπως κατέληξε ο υπουργός, «η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει σε αυτές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ