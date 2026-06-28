Δ. Κουρέτας: «Ο πολιτισμός είναι η πιο σοβαρή επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας τονίζει ότι ο πολιτισμός είναι η πιο σοβαρή επένδυση που μπορεί να κάνει μια κοινωνία.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

Η Θεσσαλία πληγώθηκε βαριά από δύο διαδοχικές καιρικές καταστροφές, οι οποίες άφησαν πίσω τους ζημιές δισεκατομμυρίων, χαμένες σοδειές, κατεστραμμένες υποδομές και μια κοινωνία υπό ψυχολογική πίεση. Αυτή η περιοχή που έχει ζήσει τόση καταστροφή χρειάζεται εντατικές ενέσεις πολιτισμού για να ανακάμψει. Χρειάζεται κοινές εμπειρίες, θεσμούς συνάντησης και τέχνη που επιβεβαιώνει ότι ο τόπος έχει μπροστά του ένα μέλλον για να διανύσει.

Υπάρχει μια άποψη που εμμένει στον δημόσιο διάλογο και αξίζει να την ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Δεν στρεφόμαστε σε αυτόν αφού λύσουμε άλλα ζητήματα. Ο πολιτισμός είναι το μέσο που μας βοηθά να καταλάβουμε από που πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι όλα εκείνα τα διδάγματα, τα συναισθήματα και οι αξίες. Αυτή η κατεύθυνση, που η κοινωνιολογία, η ψυχολογία αλλά και η οικονομική επιστήμη έχουν τεκμηριώσει επανειλημμένα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του εγχειρήματος που κάνει πράξη σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αξίζει, λοιπόν, να παραδεχτούμε ότι αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς σωστή. Είναι σπουδαία.

Μια περιοχή που επενδύει στον πολιτισμό δεν ξοδεύει χρήμα. Χτίζει ταυτότητα, ανθεκτικότητα και μέλλον, τρία πράγματα που καμία επιδότηση αποκατάστασης δεν μπορεί να αγοράσει.

Η Θεσσαλία δεν είναι μια επαρχία που υποδέχεται πολιτισμό από αλλού. Είναι από μόνη της μια εστία πολιτισμού που μπορεί να συνδιαλέγεται με εθνικούς θεσμούς ισότιμα. Είναι ο τόπος που γέννησε τον Ρήγα Φεραίο, τον Άνθιμο Γαζή, τον Κωνσταντίνο Κούμα, ανθρώπους που δίδαξαν σε ολόκληρη την Ευρώπη τι σημαίνει Διαφωτισμός. Είναι ο τόπος που ανέθρεψε σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς με παγκόσμια φήμη. Είναι τόπος με θέατρο, ποίηση και μουσική παράδοση.

Κάπου εδώ, αχνοφαίνεται και η βαθύτερη πολιτική διάσταση αυτής της επιλογής. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο πολιτισμός μοιάζει να λειτουργεί σαν αντίδοτο στη γεωγραφική “αδικία”. Όταν ένας νέος άνθρωπος στην Αργιθέα ή στον Παλαμά έχει πρόσβαση σε ζωντανή τέχνη, σε ιδέες, σε θέατρο και σε μια δωρεάν συναυλία, τότε η απόσταση από τα φώτα των μεγαλουπόλεων μικραίνει. Όχι χιλιομετρικά. Πολιτισμικά! Και αυτό μετράει περισσότερο απ’ όλα.

Ας ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια μας για να αντιληφθούμε πως ο πολιτισμός παράγει κοινωνική συνοχή. Ένα δέσιμο που όλες οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανάγκη. Αλλά για να το καταλάβει κανείς αυτό πρέπει πρώτα να το ζήσει. Πρέπει να καθίσει δίπλα δίπλα με φίλους, γείτονες, γνωστούς κ αγνώστους και να αφήσει την τέχνη να τον διδάξει. Μόνο τότε θα εμπεδώσει πως η κοινή εμπειρία που αποκτούν οι άνθρωποι πηγαίνοντας σε μια πολιτιστική εκδήλωση δημιουργεί αόρατους δεσμούς που μας ενώνουν. Ένα δωρεάν θέατρο ή μια δωρεάν συναυλία είναι ίσως το μοναδικό κοινό «τραπέζι» που μένει σε μια κοινωνία.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο πολιτισμός μπορεί να επαναφέρει αυτό που τα κονδύλια δεν μπορούν…την ψυχή των ανθρώπων!