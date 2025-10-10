Δύσκολο στοίχημα η εξυγίανση του σιδηροδρόμου μετά τον Daniel

Σε δύσκολο στοίχημα εξελίσσεται η προσπάθεια αναβάθμισης και εξυγίανσης του ελληνικού σιδηροδρόμου, καθώς οι δύο πρωταγωνιστές, ΟΣΕ και Hellenic Train, βρίσκονται αντιμέτωποι με ζημίες πολλών εκατομμυρίων, ελλείψεις προσωπικού, αλλά και οικονομικές αξιώσεις, μια και στον σιδηρόδρομο εδώ και χρόνια «όλοι χρωστούν σε όλους».

Σύμφωνα με την “Καθημρινή” ύστατο πλήγμα για τους δύο παίκτες αποτέλεσε η καταστροφική πλημμύρα του «Daniel» στη Θεσσαλία, που ξήλωσε, μεταξύ άλλων, τμήματα από τον –γεμάτο παθογένειες– κεντρικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, αλλά και η τραγωδία στα Τέμπη.

Ο ΟΣΕ, που μετονομάστηκε από το καλοκαίρι του 2025 Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, κατέγραψε βελτίωση το 2024 σε σύγκριση με τη χρονιά που προηγήθηκε, συνεχίζει ωστόσο να βαρύνεται με καθαρές ζημίες ύψους 180,5 εκατ. ευρώ από 254,1 εκατ. ευρώ το 2023, αλλά και με την «αιμορραγία» μόνιμου προσωπικού. Βελτιωμένα είναι τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου, που έκλεισαν με ζημίες 5,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 102,6 εκατ. ευρώ το 2023. Ωστόσο, ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με τις καταστάσεις του 2024, οι παλαιότεροι σιδηροδρομικοί φεύγουν και όσοι μένουν γερνούν. Από τους 568 μονίμους, μόλις τρεις είναι κάτω των 30 ετών, ενώ η πλειονότητα είναι άνω των 51 ετών. Επίσης, 77 αποχώρησαν από τον οργανισμό πέρυσι, ενώ 89 το 2023. Στοίχημα αποτελεί το τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στον νέο ΟΣΕ, που ενοποιεί την ΕΡΓΟΣΕ αλλά και τη ΓΑΙΑΟΣΕ κατά το τμήμα που αφορά το τροχαίο υλικό, να προχωρήσει σε προσλήψεις εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, με πιο ταχείες διαδικασίες, αντίστοιχες εταιρειών του Υπερταμείου.

«Αγκάθι» στη σχέση των δύο πλευρών αποτελούν τα τέλη υποδομής, βασικό έσοδο του ΟΣΕ, που καταβάλλουν οι σιδηροδρομικές εταιρείες – με τη Hellenic Train να αποτελεί τον κύριο παίκτη στις επιβατικές μεταφορές. Το σύνολο της απαίτησης του ΟΣΕ κατά της εταιρείας ανερχόταν στα 139,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 88,8% προέρχεται από μη καταβληθέντα τέλη από το 2020 έως τέλη του 2024. Ωστόσο, μέρος των ποσών αυτών αμφισβητείται από την εταιρεία. Από την πλευρά της η Hellenic Train έγραψε για άλλη μια χρονιά ζημίες ύψους 62,8 εκατ. ευρώ από 65,1 εκατ. ευρώ το 2023, εξαιτίας και της περιορισμένης χωρητικότητας του δικτύου, ενώ σανίδα σωτηρίας στάθηκαν για την ίδια νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 140 εκατ. ευρώ από τη μητρική της. Παρά την ΑΜΚ ύψους 50 εκατ. που πραγματοποίησε το 2024, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έκλεισε αρνητικά λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Ετσι, αυτά ανήλθαν στα -57,16 εκατ. ευρώ από -44,56 εκατ. ευρώ το 2023. Τα έσοδά της αυξήθηκαν στα 103,2 εκατ. ευρώ λόγω και της ανάκαμψης των επιβατικών μεταφορών σε σύγκριση με το 2023, οπότε περιορίστηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια. Παράλληλα, οικονομικές διαφορές διατηρούν μεταξύ τους Hellenic Train και ΓΑΙΑΟΣΕ, που αφορούν κυρίως μισθώματα τροχαίου υλικού και σιδηροδρομικών ακινήτων, οι οποίες έχουν φτάσει στη διαιτησία.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες απο Καθημερινή, Δέσποινα Κόντη)

*Φωτο Κωνσταντίνος Τσακαλίδης