Δύο σημαντικά έργα ανάπλασης για τον Ληθαίο και τον Αγιαμονιώτη προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027

Δύο ιδιαίτερα σημαντικά έργα, που αφορούν τη μακραίωνη σχέση της πόλης των Τρικάλων με τα ποτάμια της και την επανένταξη του Ληθαίου στην καθημερινότητα των πολιτών, βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα «ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027» μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις» και ειδικότερα της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων», έχει υποβληθεί προς επεξεργασία και έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας το τεχνικό δελτίο του έργου με τίτλο:

«Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης από τη γέφυρα Μαιευτηρίου έως την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων (Γέφυρα Κουίντα) του Δήμου Τρικκαίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ.

Παράλληλα, στην ίδια προτεραιότητα και στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, έχει υποβληθεί και το τεχνικό δελτίο του έργου:

«Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Αγιαμονιώτη ποταμού κατά μήκος της κοίτης από Παραλία Ζαχάρη έως Νησάκι του Μύλου Ματσόπουλου και διασύνδεσή του με τον αστικό ιστό με παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 7.800.000 ευρώ.

Δικαιούχος των δύο έργων, συνολικού προϋπολογισμού 9.700.000 ευρώ, είναι ο Δήμος Τρικκαίων, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα αλλά και την ευθύνη για την ομαλή υλοποίησή τους.

Η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για την ένταξη των έργων αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με προτεραιότητα το έργο της ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Αγιαμονιώτη, λόγω του μεγαλύτερου προϋπολογισμού του.

Η άριστη συνεργασία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ Θεσσαλίας κ. Απόστολο Καναβό, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη προσπάθεια των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, συνδράμουν στην υλοποίηση έργων με αναπτυξιακό αποτύπωμα στα Τρίκαλα αλλά και την υπόλοιπη Θεσσαλία.

Θοδωρής Σταμούλης, trikalaenimerosi.gr