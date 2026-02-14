Δύο προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων για το έργο “Προστασία και ανάδειξη των διαχρονικών αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας” ανακοινώνει την απασχόληση δύο (2) ατόμων.

Θα καλυφθεί μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, και μία (1) ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εμπειρία στη συντήρηση λίθινων στοιχείων (λίθος, μάρμαρο, κεραμικά κ.λπ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 24 Φεβρουαρίου.

Επικοινωνία: 2431076647