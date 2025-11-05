Δύο μόνιμοι υπάλληλοι στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

Με δύο μόνιμους υπαλλήλους ενισχύεται το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας μετά από σχετική απόφαση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των δομών παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Διοικητής της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων, επιτυχόντων της προκήρυξης 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, κατηγορίας/ειδικότητας ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ αντίστοιχα.

Οι επιτυχόντες υπάλληλοι, οι οποίοι ορκίσθηκαν στην κεντρική υπηρεσία της 5ης Υ.Πε. ενώπιον του Διοικητή, θα αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και θα συμβάλουν στην κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Κ.Υ. Καλαμπάκας.”