Δύο βραβεία στους μαθητές του Ζάρκου για το θεατρικό έργο που μίλησε για τον «Daniel»

Μια ιδιαίτερα ποιοτική και συγκινητική δράση παρουσίασε φέτος το Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου, συμμετέχοντας στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», καταφέρνοντας μάλιστα να αποσπάσει δύο σημαντικά βραβεία, εκείνα του Σεναρίου και των Σκηνικών.

Η θεατρική παράσταση με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό… στ’ αλήθεια» αποτέλεσε μια βαθιά βιωματική και ταυτόχρονα εκπαιδευτική προσέγγιση γύρω από τον κύκλο του νερού, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις τραγικές μνήμες που άφησε στην περιοχή η κακοκαιρία Daniel το 2023.

Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με διάφορους φορείς και δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν επιστημονικές έννοιες μέσα από τη δραματοποίηση και τη δημιουργική έκφραση. Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης και συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη, το θέατρο και τη φαντασία.

Το θεατρικό έργο εμπνεύστηκε και δημιούργησε η κοινωνιολόγος και εμψυχώτρια ομάδων Μαρία Ταστσόγλου, η οποία συνεργάστηκε με το σχολείο ως εξωτερική συνεργάτιδα. Μέσα από τις αφηγήσεις της εκπαιδευτικού του σχολείου Βάνας Γαλάνη για όσα βίωσε η περιοχή κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών, γεννήθηκε ένα παραμύθι με έντονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μηνύματα.

Στο έργο, νεράιδες προσπαθούν να προστατεύσουν τον κύκλο του νερού από μια οικογένεια κακών μάγων που επιδιώκει να καταστρέψει τον πλανήτη. Τα παιδιά γίνονται οι πρωταγωνιστές της ελπίδας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη συνεργασία, την περιβαλλοντική συνείδηση και την αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών.

Το πιο δυνατό στοιχείο της παράστασης ήταν πως δεν επρόκειτο απλώς για ένα θεατρικό έργο, αλλά για μια βιωματική αποτύπωση όσων έζησαν οι άνθρωποι της περιοχής μετά την καταστροφική πλημμύρα. Οι μαθητές κατάφεραν να μεταφέρουν επί σκηνής αγωνίες, φόβους αλλά και την ανάγκη για έναν κόσμο που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών.

Μέσα από αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, το Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου απέδειξε πως το σχολείο μπορεί να αποτελεί χώρο δημιουργίας, έκφρασης, επιστημονικής γνώσης και κοινωνικού προβληματισμού, δίνοντας φωνή στα παιδιά και στα μηνύματα που εκείνα θέλουν να στείλουν προς όλους μας.

Ίσως τελικά το πιο σημαντικό ερώτημα που άφησε η παράσταση να είναι και το πιο ουσιαστικό: θα ακούσουν άραγε οι μεγάλοι και όσοι λαμβάνουν αποφάσεις το μήνυμα των παιδιών για έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο;

