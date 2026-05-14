Δυο συλλήψεις για δυνατή μουσική σε μπάρ των Tρικάλων

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες (13-05-2026) και μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα (14-05-2026) σε περιοχές των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, -2- ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

· στην πρώτη περίπτωση, ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως ιδιοκτήτης και να εργάζεται σε αυτό, στερούμενος πιστοποιητικού υγείας, καθώς και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, με αναπαραγόμενη μουσική, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, στερούμενος σχετικής άδειας μουσικής &

· στην δεύτερη περίπτωση, άλλος ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως ιδιοκτήτης και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, εκπέμποντας μουσική και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, στερούμενος σχετικής άδειας μουσικής.