Δυο νέα τμήματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων

Δυο νέα τμήματα, δυναμικότητας 12 βρεφών τον καθένα, πρόκειται να δημιουργηθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ζ & Β του Δήμου Τρικκαίων.

Η αναγκαιότητα έχει προκύψει λόγω του αυξημένου αριθμού μη καλυπτόμενων θέσεων για βρέφη, οι οποίες καταγράφονται στον Δήμο τα τελευταία έτη.

Τα νέα τμήματα έρχονται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ζήτησης, και αναμένεται να διευκολύνουν γονείς και εργαζόμενους.

Επιπλέον θα φέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες για ποιοτική παιδική αγωγή, ανάπτυξη δεξιοτήτων και κοινωνικοποίηση των παιδιών, μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων των δομών.

Η χρηματοδότηση των δυο τμημάτων θα προέλθει από τις “κοινωνικές επενδύσεις” της Περιφέρειας και ειδικότερα από το ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr