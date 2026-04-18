Δραπέτης των φυλακών Τρικάλων συνελήφθη στον Βόλο

Στη σύλληψη ενός 60χρονου που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Τρικάλων, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης, προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης στον Βόλο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Σε βάρος του 60χρονου Βολιώτη εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για απείθεια, με ποινή φυλάκισης 25 μηνών, καθώς και διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, για σύσταση και συμμορία, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, εννέα μηνών και 10 ημερών.