Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη, στις 27 Μαΐου η επόμενη δικάσιμος λόγω εργασιών που θα ακολουθήσουν στην αίθουσα

Μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η 5η συνεδρίαση του δικαστηρίου για τα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανακοίνωσε ότι η επόμενη δικάσιμος θα είναι η 27η Μαΐου, καθώς στην αίθουσα του «Γαιόπλις» πρόκειται να γίνουν νέες τεχνικές εργασίες προκειμένου αυτή να αποκτήσει περισσότερες θέσεις δικηγόρων και κοινού.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της διακοπής της δίκης για το Μάιο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να φωνάζουν προς την έδρα: «Δεν θα αιτιολογήσετε την απόφασή σας;». Εν συνεχεία και κυριολεκτικά μέσα σε συνθήκες χάβρας, η πρόεδρος ανακοίνωσε τις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου μετά από αυτή της 27ης Μάιου. Όπως είπε το δικαστήριο θα συνεδριάσει ξανά στις 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 και 30 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.

Πάντως μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του κ. Σοφού για απόρριψη της αίτησης υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου, το λόγο ζήτησαν συνήγοροι συγγενών θυμάτων. Και εκείνοι κατήγγειλαν το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταφορών να παρασταθεί στο δικαστήριο κατά των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων της υπόθεσης.

Λουκάς Αποστολίδης (συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας): Αυτό είναι ωμη παρέμβαση αναρμόδιου υπουργού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Εδώ έχουμε ωμή παρέμβαση και θα πρέπει να αποβληθεί το Δημόσιο από τη δίκη.

Πρόεδρος: Δεν έχετε το λόγο…

Ζωή Κωνσταντοπούλου (υποστήριξη της κατηγορίας): Δεν μπορείτε να μη μας δίνετε το λόγο… Αυτό που κάνετε καταργεί τη πλευρά τους συνηγόρους Επαναλαμβάνουμε το αίτημα να έχουν πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία και το παρασκήνιο και τη δαπάνη για το χώρο.

Συνεχίζοντας η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ακόμη: «Υπάρχει μεθόδευση από τους κατηγορούμενους όταν δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται να αναπτύξουν τις ενστάσεις τους, είναι προσχεδιασμένη χρονοτριβή αυτό». Η ίδια αναφέρθηκε στη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

«Για πρώτη φορά δηλώθηκε παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου και είναι αποσπασματική για 4 κατηγορούμενους. Παράσταση που δεν έχει δηλωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλες υπόθεσες όπως η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο, η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου όπως διατυπώθηκε συνιστά ευθεία παρέμβαση στη δίκη. Καταβάλλεται προσπάθεια να στοχοποιηθούν τέσσερις εκ των κατηγορούμενων. Διεξάγεται μια οργιώδης προσπάθεια προκειμένου να τη γλυτώσουν κατηγορούμενοι που συνδέονται με τη κυβέρνηση και προστατεύονται από αυτή». Η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι και εκείνη για λογαριασμό των συγγενών των θυμάτων που εκπροσωπεί θα προβάλλει αντιρρήσεις στη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Μήνυση σε Κυρανάκη

Νωρίτερα ο Θέμης Σοφός είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι θα καταθέσει για λογαριασμό του εντολέα μήνυση εις βάρος του υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για συκοφαντική δυσφήμιση και ψεύδη καταμήνυση. Να σημειωθεί ότι ο κ. Σοφός είναι συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης των Τεμπών. Πρόκειται για τον κατηγορούμενο Δημήτρη Νικολάου για τον οποίο το Ελληνικό Δημόσιο όπως και για τρεις ακόμη κατηγορούμενους έχει υποβάλλει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα.

Ειδικότερα, ο κ. Σοφός έλαβε το λόγο το δικαστήριο και τοποθετήθηκε επί της δήλωσης παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου και τόνισε ότι ο εντολέας του εκτός της μήνυσης σε βάρος του κυρίου Κυρανάκη προτίθεται να καταθέσει και δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άρειο Πάγο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Να σημειωθεί ότι ο κ. Νικολάου είναι πρώην επιθεωρητής του ΟΣΕ, πρώην προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας .

«Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη ο κ. Νικολάου, δεν διατάραξε την ασφάλεια της συγκοινωνίας ούτε το τραγικό δυστύχημα. Τα ψεύδη θα τελειώσουν σε αυτή την αίθουσα και θα αρχίσουν οι αλήθειες» είπε μεταξύ άλλων στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο κ. Σοφός και χαρακτήρισε τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του από το Ελληνικό Δημόσιο μη νόμιμη. «Ο εντολέας μου παρέμενε στις φυλακές της Λάρισας για ένα έτος με διαστρέβλωση της πραγματικότητας ευθείες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών» επισήμανε ακόμη ο κ. Σοφός στρέφοντας τα «πυρά» του στον υπουργό Μεταφορών Κων. Κυρανάκη για τον οποίο ανέφερε πως «δηλώνει υποστήριξη της κατηγορίας ενώ θα έπρεπε να είναι απολογούμενος για όσα έχουν συμβεί».

Ειδικότερα, ο συνήγορος αναφέρθηκε σε επιστολή του κυρίου Κυρανάκη που εστάλη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τρεις ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη ζητώντας του επί της ουσίας να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο στη δίκη με δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. «Κατόπιν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έσπευσε να δηλώσει παράσταση προ υποστήριξη της κατηγορίας κατά των τεσσάρων κατηγορούμενων» είπε ο κ. Σοφός και συνέχισε: «Ο κύριος Κυρανάκης που στρέφεται κατά του εντολέα μου υποστηρίζει ότι από τις αποδιδόμενες πράξεις σε κ. Νικολάου προκύπτει υλική ζημία του Δημοσίου (…), όμως κατά το χρόνο του δυστυχήματα το δίκτυο δεν υποστηρίζονταν. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσαν με ευθύνη του Δημοσίου του ΟΣΕ. Το ETCS σύστημα αυτόματης πέδησης, το GSMR. Τα συστήματα ασφαλείας δεν επαρκούσαν σε γνώση του τότε υπουργού Μεταφορών και όλης της ιεραρχίας του υπουργείου. Οι δικλείδες αυτές ασφαλείας δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το λέω για τον κ. Κυρανανακη γιατί η έννοια της διακινδύνευσης συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Ελλοχεύει μόνιμος κίνδυνος μέχρι και σήμερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών (….) Το ότι ο κ. Κυρανάκης βουτάει τέσσερις από το σάκο των κατηγορούμενων και δηλώνει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εις βάρος τους δημιουργεί σοβαρότατο ζήτημα παραβίασης του υπηρεσιακού του καθήκοντος».

Σε ό, τι αφορά στις δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου «Έλξις» ο κ. Σοφός τόνισε ότι θα τοποθετηθεί στην επόμενη δικάσιμο.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βασιλική Κόκκαλη, protothema.gr)