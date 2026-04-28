Διαψεύδει η Βιολάντα τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας εξαγοράς από τον Καραμολέγκο

Σε επίσημη ανακοίνωση διάψευσης των σεναρίων εξαγοράς της από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, όπως κυκλοφόρησαν στον κλαδικό Τύπο, προχώρησε η μπισκοτοποιία Βιολάντα. Η ανακοίνωση, όπως απεστάλη αποκλειστικά στο FOODReporter (FNB), αναφέρει: «Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο. Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες. Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα».Ανεπίσημες πηγές δήλωσαν στο FOODReporter ότι η Βιολάντα δέχεται καθημερινά προτάσεις ενδιαφέροντος από διαφορετικές εταιρείες, αλλά και από επενδυτικά κεφάλαια για εξαγορά της ίδιας της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της, όμως δεν υπάρχει προχωρημένη συζήτηση με οποιαδήποτε πλευρά.

Κωνσταντίνος Βορίλας FoodReporter