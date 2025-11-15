Διασώστης του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας έπεσε νεκρός

Οδύνη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του ΕΚΑΒ και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 52χρονου διασώστη Χρήστου Γεωργολόπουλου, που υπηρετούσε στον Τομέα του Κ.Υ. Φαρκαδόνας και καταγόταν από τους Ταξιάρχες.

Ο Χρήστος Γεωργολόπουλος, άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, γνωστός για την ευγένεια, τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά του, βρισκόταν στο σπίτι του στους Ταξιάρχες όταν κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στην οικογένειά του.

Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα, με τους συναδέλφους του να φτάνουν λίγα λεπτά αργότερα. Παρά τις προσπάθειες, ο άτυχος διασώστης είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου επιβεβαιώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.