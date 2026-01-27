Διαρροή αερίου “βλέπει” η Πυροσβεστική – Έρευνες για την πέμπτη σορό

Το σενάριο της διαρροής αερίου είναι το επικρατέστερο για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη «Βιολάντα» με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πέντε εργαζομένων. Σε αυτή την εκτίμηση καταλήγουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αποκλείοντας παράλληλα την πιθανότητα δολιοφθοράς.

Μέχρι χθες το απόγευμα οι πυροσβέστες είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τέσσερις σορούς, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα για τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στη Λάρισα ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, χθες βράδυ εστάλησαν δείγματα στην Αθήνα, με περιπολικό, για την επαλήθευση μέσω διαδικασίας DNA.

Τα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην Καθημερινή, οι πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών της ΔΑΕΕ κάνουν λόγο για διαρροή αερίου που η βιομηχανία χρησιμοποιεί για τη λειτουργία των φούρνων στους οποίους παρασκευάζονται τα προϊόντα της. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάποιος σπινθήρας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προκάλεσε την ακαριαία ανάφλεξη και το ωστικό κύμα που παραπέμπουν σε έκρηξη. Εξωτερικά του εργοστασίου είναι τοποθετημένες τέσσερις δεξαμενές προπανίου. Είναι άθικτες αλλά θα ελεγχθούν οι σωληνώσεις της παροχής που μεταφέρουν το προπάνιο στους φούρνους. «Σε αυτή τη φάση θεωρούμε βέβαιο ότι η έκρηξη και η φωτιά προκλήθηκαν από την παρουσία – διαρροή αερίου στον χώρο», δήλωσε στην εφημερίδα αρμόδιος αξιωματικός της Πυροσβεστικής.

Ενα δεύτερο σενάριο που όμως για την ώρα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες είναι ορισμένες πρώτες ύλες στο εργοστάσιο, όπως σιτάλευρο ή λεπτόκοκκη ζάχαρη που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναφλεγούν, να δημιούργησαν ένα εκρηκτικό νέφος.

Για τις ανάγκες της έρευνας η ΔΑΕΕ αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή δύο πραγματογνωμόνων, ενός χημικού και ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού. Οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι θα μετάσχουν στην αυτοψία και θα συντάξουν πορίσματα – εκθέσεις, τις οποίες θα υποβάλουν στη ΔΑΕΕ.

